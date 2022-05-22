Танцы из прошлого и поиск эликсира вечной молодости. Как прошла «Музейная ночь» в Барнауле

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в Барнауле 21 мая. Торжественное открытие проходило на пешеходной улице Мало-Тобольской, где волшебник рассказывал о том, как попасть в прошлое, просто открыв дверь музея. Здесь же экскурсоводы отводили вереницы людей по улицам города до музеев. Каждая площадка представила свою программу.

В «Горной аптеке», например, можно было помочь двум первым в мире женским провизорам в поиске эликсира вечной молодости у старого учёного.

Фото: Алина Богомолова

Возле здания музея «Город» были выступления настоящих каратистов, которые с лёгкостью разбивали деревянные доски. Также тут можно было попробовать себя в роли актёра театра теней.

Фото: Алина Богомолова

У здания краеведческого музея можно было насладиться историческими танцами и музыкой.

Фото: Алина Богомолова

В здании Аграрного университета можно было пройти мастер-класс по зашиванию ран у животных и посмотреть на настоящих змей и насекомых. Также там можно было узнать много нового об анатомии животных.

Фото: Алина Богомолова

А ещё на «Музейной ночи» можно было посмотреть на полицейских собак, отправить необычную открытку, помахать шпагой, послушать историческую лекцию или даже научиться распознавать следы животных на песке, чтобы всегда быть на стрёме! В общем, занятие по душе нашлось каждому.

Подробнее насладиться атмосферой праздника можно в нашем фоторепортаже.

Фото: Алина Богомолова, Вячеслав Кондаков