Их строительство позволит создать больше 7 тыс. мест и решить вопрос с обучением детей по месту жительства

17 марта 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле разработали проектную документацию на восемь новых школ и три пристройки. Об этом в ходе своего годового отчёта рассказал мэр краевой столицы Вячеслав Франк.

Он отметил, что сейчас в школах Барнаула обучается 90 тысяч детей, а за минувшие три года были открыты две новые школы на 1100 мест. Однако ежегодно в учебных заведениях прибавляется от 2,5 до 3 тысяч новых учеников, из-за чего существует огромный запрос на места в школах – особенно в Центральном и Индустриальном районах.

"Ситуация улучшится после открытия школы в микрорайоне Спутник и пристройки в селе Власиха. Также в текущем году началось строительство школы на улице Взлётной", – рассказал он.

Франк также рассказал о создании проектной документации к восьми школам и трём постройкам. Это позволит создать больше 7 тысяч мест и решить вопрос с обучением детей по месту жительства.