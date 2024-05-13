Главе ФПБК Бородину поступили угрозы от ГУР Минобороны Украины
По его словам, он стал "проектом" украинской разведки
13 мая 2024, 22:56, ИА Амител
Главное управление разведки Минобороны Украины пригрозило главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину убийством. Как сообщает телеканал "360", у личного авто политика проткнули колеса.
По словам Бородина, его терроризируют уже полгода.
"У них был "проект Татарский" (Владлен, военкор. – Прим. ред.), Дугина (Дарья, журналистка. – Прим. ред.), теперь я вот у них проектом стал, такая история", – поделился Бородин.По его словам, накануне представители ГУР заявили, что знают, где работает политик, и следят за ним. В подтверждение своих слов он привел аудиозапись, которую ему отправили сотрудники украинского ГУР.
"Не знаю почему, но ты мне понравился с самого начала. Я думаю, вот таких, как ты <…> изначально надо вычищать было. То есть кто-то на себя взял Татарского, кто-то на себя взял Дугина, его дочку, а ты мне понравился", – сказал мужчина на записи.
07:43:33 14-05-2024
а ты мне понравился --- а может нашим тоже кто-нибудь из Украины понравится, тогда надо ему запись кинуть. Хотя как-то не было слышно про убийства украинских деятелей типа наших Татарского и Дугиной. Вряд ли наши не могут, скорее не хотят. Может это правильно, а может и нет. От результата будет зависеть. Цыплят по осени считают
07:52:11 14-05-2024
Гость (07:43:33 14-05-2024) а ты мне понравился --- а может нашим тоже кто-нибудь из Укр... А что здесь правильного?С той стороны так и будут продолжать убивать и угрожать.Может действительно,нескольких конкретных кокнуть там.Глядишь,на той стороне планы и поменяются.И рты заткнут.
07:53:41 14-05-2024
Гость (07:43:33 14-05-2024) а ты мне понравился --- а может нашим тоже кто-нибудь из Укр... Око за око,зуб за зуб.Или молча терпеть когда тебе зубы выбивают?