Главе ФПБК Бородину поступили угрозы от ГУР Минобороны Украины

По его словам, он стал "проектом" украинской разведки

13 мая 2024, 22:56, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Главное управление разведки Минобороны Украины пригрозило главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину убийством. Как сообщает телеканал "360", у личного авто политика проткнули колеса.

По словам Бородина, его терроризируют уже полгода.

"У них был "проект Татарский" (Владлен, военкор. – Прим. ред.), Дугина (Дарья, журналистка. – Прим. ред.), теперь я вот у них проектом стал, такая история", – поделился Бородин.По его словам, накануне представители ГУР заявили, что знают, где работает политик, и следят за ним. В подтверждение своих слов он привел аудиозапись, которую ему отправили сотрудники украинского ГУР.

"Не знаю почему, но ты мне понравился с самого начала. Я думаю, вот таких, как ты <…> изначально надо вычищать было. То есть кто-то на себя взял Татарского, кто-то на себя взял Дугина, его дочку, а ты мне понравился", – сказал мужчина на записи.