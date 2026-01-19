Кто может пойти от Алтая на выборы в Госдуму и занять пост сенатора и спикера АКЗС?

Инсайды от ИА "Атмосфера"

19 января 2026, 14:10, ИА Амител

Депутат Даниил Бессарабов / Фото: соцсети политика

До конца недели партия "Единая Россия" в Алтайском крае должна согласовать кандидатов в депутаты Государственной Думы от региона. Об этом сообщает ИА "Атмосфера" со ссылкой на свои источники. Если коротко: ничего окончательно еще не решено. Пока определенно просматриваются только позиции депутата по Барнаульскому округу Даниила Бессарабова.

Кто станет сенатором и спикером АКЗС?

Сейчас в связи с недостатком информации в околополитических кругах звучат различные версии. Так, обсуждается, что одним из кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России" станет сенатор Виктор Зобнев, а его в Совете Федерации заменит нынешний спикер АКЗС Александр Романенко. Место председателя Заксобрания в этом случае якобы может занять один из заместителей губернатора Виктора Томенко. По словам источника из политтехнологического сообщества, это один из рабочих вариантов. Однако, как сообщают источники, близкие к Совету Федерации, скорее всего, сохранится статус-кво: Романенко – председатель АКЗС, Зобнев – сенатор.

Кто пойдет в Госдуму?

Наиболее очевидной выглядит ситуация в Барнаульском округе, по которому уже дважды – в 2016-м и в 2021-м – избирался Даниил Бессарабов. Как стало известно "Атмосфере", он уже несколько месяцев назад начал подготовку к выборам 2026 года.

Что касается Бийского и Славгородского округов, то здесь определенности гораздо меньше. Депутатом по Бийскому округу в 2021 году был избран Александр Прокопьев, но после его перехода на работу в правительство Республики Алтай летом 2024 года этот округ сейчас не имеет своего представителя в Госдуме. По имеющейся информации, руководство региональной организации "Единой России" видит кандидатом по Бийскому округу вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько. Однако сам он, как сообщают источники в Заксобрании, хотел бы баллотироваться по Славгородскому округу, так как в его состав входят Благовещенский, Немецкий национальный, Суетский и Хабарский районы, по которым Голобородько избирался депутатом Законодательного собрания, и где он может рассчитывать на необходимые для проведения кампании ресурсы.

Однако в Славгородском округе есть свой депутат – Иван Лоор. Он избирался там дважды, имеет авторитет и высокий рейтинг. В то же время Лоор попал в список кандидатов на пост председателя Общественной палаты Алтайского края, который освободится летом после ухода Юрия Шамкова (Шамков в декабре 2025 года был избран председателем правления Союза промышленников Алтайского края). Позволит ли рокировка Шамков – Лоор стать Голобородько кандидатом в депутаты Госдумы по Славгородскому округу, пока неясно.

Независимо от того Голобородько или Лоор будет кандидатом по Славгородскому округу, у "Единой России" там вряд ли возникнут проблемы. Бийский же округ для партии власти гораздо сложнее. Дважды от него избирался Александр Прокопьев, политик, располагающий серьезными финансовыми и медийными ресурсами, для избирателей округа работал социальный фонд Прокопьева. Из-за всего этого заменить его достаточно сложно.

Кого выдвинет КПРФ?

Кроме того, весьма вероятно, что КПРФ выдвинет по Бийскому округу депутата Госдумы Марию Прусакову. Дело в том, что Рубцовский округ, по которому Прусакова избиралась в 2021 году, упразднили. Эта ожидаемая конкуренция делает Бийский округ не самым привлекательным для потенциальных кандидатов.