Онколог назвал три основных способа снизить риск рака в любом возрасте
Отказ от курения и алкоголя, контроль веса и борьба с опасными инфекциями — ключевые меры профилактики онкологических заболеваний
04 февраля 2026, 07:36, ИА Амител
Снизить риск развития онкологических заболеваний можно в любом возрасте, соблюдая три основных правила. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал онколог Дальневосточного федерального университета Роман Гончарук в преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается 4 февраля.
«Отказ от курения и приема алкоголя позволит снизить возможность рака легкого, мочевого пузыря, поджелудочной железы, ЖКТ. Контроль массы тела позволит снизить гормональный дисбаланс, способствующий появлению злокачественных новообразований», — объяснил врач.
Эксперт также подчеркнул важность контроля за опасными инфекциями. Бактерия Helicobacter pylori и вирус папилломы человека (ВПЧ) могут со временем привести к развитию рака желудка, ободочной кишки и шейки матки. Поэтому необходимы своевременная эрадикационная терапия и вакцинация против ВПЧ.
По словам Гончарука, эти базовые меры профилактики позволяют значительно минимизировать риски и оставаться здоровыми на протяжении всей жизни.
Отказ от курения и алкашки дался мне намного проще, чем контроль веса. Битву с обжорством проигрываю каждый вечер.
09:55:33 04-02-2026
Гость (09:37:52 04-02-2026) Отказ от курения и алкашки дался мне намного проще, чем конт... соберись тряпка!
11:32:24 04-02-2026
Жри, но замени для начала хотя бы какое-то количество мучного на такое же количество овощей и цитрусовых. Граммов 300. И пиво не пей , энергетики и сладкую газировку.
13:48:55 04-02-2026
полная хрень а не советы
до 1989 года проводили наземные ядерные испытания на семипалатинском полигоне
это вот тот самый фактор
а они нам про курешку с бухашкой