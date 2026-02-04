Онколог назвал три основных способа снизить риск рака в любом возрасте

Отказ от курения и алкоголя, контроль веса и борьба с опасными инфекциями — ключевые меры профилактики онкологических заболеваний

04 февраля 2026, 07:36, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Снизить риск развития онкологических заболеваний можно в любом возрасте, соблюдая три основных правила. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал онколог Дальневосточного федерального университета Роман Гончарук в преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается 4 февраля.

«Отказ от курения и приема алкоголя позволит снизить возможность рака легкого, мочевого пузыря, поджелудочной железы, ЖКТ. Контроль массы тела позволит снизить гормональный дисбаланс, способствующий появлению злокачественных новообразований», — объяснил врач.

Эксперт также подчеркнул важность контроля за опасными инфекциями. Бактерия Helicobacter pylori и вирус папилломы человека (ВПЧ) могут со временем привести к развитию рака желудка, ободочной кишки и шейки матки. Поэтому необходимы своевременная эрадикационная терапия и вакцинация против ВПЧ.

По словам Гончарука, эти базовые меры профилактики позволяют значительно минимизировать риски и оставаться здоровыми на протяжении всей жизни.