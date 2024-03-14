Главный показатель: как мониторинг ферритина помогает защитить организм от анемии

И почему анализ лишь на уровень железа в крови не помогает в этих целях

14 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jyf2x

Гиря. Спортсмен. Тренировка / Фото: iStock

Один из главных рисков для здоровья в современном мире – железодефицитная анемия, которая часто маскируется под обычную усталость. Этому состоянию особенно подвержены маленькие дети и женщины, поэтому мониторинг уровня железа в крови – распространенная практика. Тем не менее этот подход не совсем верен – в диагностике анемии не обойтись без анализа на ферритин, который является одним из главных показателей обмена железа в организме.

Что такое ферритин?

Ферритин представляет собой сложный белковый комплекс, чье основное предназначение – формирование резервного депо железа. Этот процесс критически важен – без связи молекул железа в гемоглобине с кислородом наш организм фактически не может "дышать", что и приводит к медленному, но верному развитию разных патологий.

Почему неэффективно сдавать анализ только на уровень железа?

Один из самых распространенных методов для профилактики железодефицитной анемии – регулярное прохождение анализа на уровень железа в крови. Это важный показатель, однако сам по себе он не объективен. Его скачки в течение недели и даже в пределах суток совершенно нормальны и не отражают реальную картину по запасам железа, в отличие от данных по уровню ферритина. Именно мониторинг депо железа помогает понять, хватит ли нашему организму этого микроэлемента в нужный момент.

Почему важно сдавать кровь на ферритин?

Объективный показатель состояния депо железа помогает предотвратить гемохроматоз – опасное состояние, вызванное избытком этого микроэлемента в тканях и органах.

Дело в том, что наш организм не умеет выводить лишнее железо, а в высоких концентрациях оно крайне токсично. Бесконтрольное применение железосодержащих препаратов и вызываемый этим гемохроматоз являются одной из причин развития сахарного диабета, артрита, сердечной недостаточности и цирроза печени. Лечить его крайне сложно – единственным методом для этого является хелатотерапия, однако она подходит далеко не всем из-за дороговизны и сопутствующих проблем с почками.

Анализ уровня ферритина – одна из ключевых составляющих правильной диагностики и профилактики железодефицитной анемии. Пройти это исследование быстро и выгодно можно в любом медицинском офисе лаборатории "ЛабКвест". А расшифровать результаты и определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис "Доктор Q".

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