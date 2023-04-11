Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре и электронных повестках
Также депутаты согласовали ряд поправок, связанных с воинским учетом
11 апреля 2023, 19:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Об этом сообщает РИА Новости.
Также депутаты одобрили следующие законопроекты:
- поправку о реестре воинского учета;
- зачисления в запас обязанных состоять на воинском учете без личной явки;
- об ограничении права управления транспортными средствами для уклонистов;
- обязанность ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, судов, медорганизаций, соцфонда предоставлять данные граждан для воинского учета;
- поправку об ограничении выезда из РФ для получивших повестку военнообязанных до их явки в военкомат;
- поправку о вручении повесток в военкомат в электронном формате.
Напомним, что в Госдуму внесли поправки о возможности для военкоматов рассылать призывникам электронные повестки, которые, вероятно, будут дублировать бумажные оповещения и иметь равную им юридическую силу.
Что такое электронные повестки, кому и как их будут присылать, и коснётся ли это весеннего призыва – в разборе amic.ru.
Комментарии 0