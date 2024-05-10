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Грузовик и легковушка столкнулись в пригороде Барнаула

По словам очевидцев, водитель иномарки был "в дрова"

10 мая 2024, 09:20, ИА Амител

ДТП в Бельмесево / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП в Бельмесево / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в ночь с 9 на 10 мая произошло ДТП возле поселка Бельмесево, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, столкнулись КамАЗ и Toyota. От удара легковушка получила серьезные повреждения и превратилась в груду металлолома.

Водитель иномарки при этом выжил, ему зажало ногу, а еще он был "бухой в дрова", отметил свидетель произошедшего.

При каких обстоятельствах случилось ДТП, не уточняется.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 3

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Гость

09:55:49 10-05-2024

При запретах продажи спиртного и разжигания костров к вечеру среди горожан было много обожраных или на эмоциях. Патрулей блюстителей порядка на дорогах и тротуарах на всех "смотрите как могу" явно не хватало, либо у барнаульцев был тепловой удар

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Сергей

10:34:05 10-05-2024

Был бы трезвый, убился.

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Гость

23:41:12 10-05-2024

Может быть и в дрова. Но как очевидец смог бы отличить состояние опьянения от состояния травмы, сотрясения и шока?

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