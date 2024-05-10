Грузовик и легковушка столкнулись в пригороде Барнаула
По словам очевидцев, водитель иномарки был "в дрова"
10 мая 2024, 09:20, ИА Амител
ДТП в Бельмесево / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле в ночь с 9 на 10 мая произошло ДТП возле поселка Бельмесево, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, столкнулись КамАЗ и Toyota. От удара легковушка получила серьезные повреждения и превратилась в груду металлолома.
Водитель иномарки при этом выжил, ему зажало ногу, а еще он был "бухой в дрова", отметил свидетель произошедшего.
При каких обстоятельствах случилось ДТП, не уточняется.
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