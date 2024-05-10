Грузовик и легковушка столкнулись в пригороде Барнаула

По словам очевидцев, водитель иномарки был "в дрова"

10 мая 2024, 09:20, ИА Амител

ДТП в Бельмесево / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в ночь с 9 на 10 мая произошло ДТП возле поселка Бельмесево, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, столкнулись КамАЗ и Toyota. От удара легковушка получила серьезные повреждения и превратилась в груду металлолома.

Водитель иномарки при этом выжил, ему зажало ногу, а еще он был "бухой в дрова", отметил свидетель произошедшего.

При каких обстоятельствах случилось ДТП, не уточняется.