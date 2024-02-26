Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

И обеспечивает быстрое и стабильное интернет-соединение

26 февраля 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KHqrU

Фрагмент рекламного ролика / Фото: Tele2

Российский оператор Tele2* выпустил рекламный ролик, в котором показал, как развивалась связь с давних времен. С помощью простого и понятного видеоряда компания рассказала абонентам, что благодаря сложным техническим процессам и надежным алгоритмам клиенты Tele2 могут быть уверены в хорошем качестве связи.

В ролике главный герой Босс Tele2 зажигает сигнальный огонь, который затем превращается в голубиную почту. Далее показан процесс создания телеграфа, предшествующего появлению телефона, и последний этап развития связи – смартфон. Сегодня, чтобы обеспечить высокое качество связи, нужна хорошая скорость и стабильность интернет-соединения, большое покрытие сети и автоматическое распределение нагрузки на базовые станции – все это есть у Tele2.

Искусственный интеллект Миа представлен не только в рекламном ролике – клиенты оператора могут встретить ее на сайте и в мобильном приложении "Мой Tele2".

Миа помогает развивать и улучшать качество связи, а также управляет нагрузкой на сеть. Используя специальную технологию искусственного интеллекта, компания распределяет нагрузку на базовые станции так, чтобы пользователи могли наслаждаться стабильным интернетом даже на массовых мероприятиях.

База клиентов оператора увеличивается, по итогу 2022 года она насчитывает более 48 млн человек.

Согласно анализу big data*, количество пользователей мобильных приложений социальных сетей, мессенджеров, банков, торговых площадок, стриминговых сервисов и приложений для прослушивания музыки за 2023 год увеличилось на 17%, а по сравнению с началом 2022 года – на 69%.

В связи с ростом аудитории оператор постоянно работает над улучшением базовых станций, а искусственный интеллект помогает автоматически распределять нагрузку между ними.

Благодаря этому оператор обеспечивает качественное покрытие сети и стабильный сигнал связи как в крупных городах, так и в маленьких населенных пунктах.

* Tele2 ("Теле2"); big data ("биг дата")

Tele2

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