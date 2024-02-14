Tele2 запустила бесплатный курс по кибербезопасности и цифровому этикету
Для школьников программа доступна на платформе "Ростелеком. Лицей"
14 февраля 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8K3PES
Оператор мобильной связи Tele2* разработал серию уроков о важности безопасного взаимодействия с digital*-средой для детей и подростков "Цифровое просвещение". Курс поможет школьникам повысить уровень цифровой грамотности и разобраться в особенностях общения в интернете.
Программа курса
Программа включает разделы:
- "Кибербезопасность" (состоит из трех уроков, на которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей);
- "Цифровой этикет" (состоит из четырех уроков, где рассматривают нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и соцсетях, а также в публичных местах).
Материал дополнен интерактивным тренажером для закрепления знаний. В теме помогает разобраться признанный эксперт по цифровым коммуникациям и автор книги "Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете" Ольга Лукинова.
Целевая аудитория
Курс предназначен для школьников 5-11 классов.
Особенность "Цифрового просвещения" в том, что часть материала школьникам расскажут сверстники: кроме экспертов, в производство курса были вовлечены ученики "Академии цифровых технологий".
"Мы стремились сделать максимально доступный для детей и подростков контент, поэтому активное участие в его подготовке принимали сами школьники. Они выступали экспертами и монтажерами, что позволило создать материалы, наполненные важной информацией, поданной в интересной и запоминающейся форме", – говорит директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Дмитрий Кромский.
Развивающий курс для платформы "Лицей" от "Ростелекома" стал продолжением проекта "Уроки цифрового просвещения".
Его организовали мобильный оператор связи Tele2 и петербургское образовательное пространство "Академия цифровых технологий".
В Санкт-Петербурге для школьников, их родителей и педагогов также проходили офлайн-мероприятия, посвященные кибербезопасности, цифровому этикету и распространенным мифам о мире гаджетов.
Бесплатный курс по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков доступен по ссылке после регистрации.
*Tele2 ("Теле2"); digital ("диджитал").Реклама
15:05:46 14-02-2024
Вангую, что курс от еле2 будет очень востребован у школьников....