Tele2 запустила бесплатный курс по кибербезопасности и цифровому этикету

Для школьников программа доступна на платформе "Ростелеком. Лицей"

14 февраля 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8K3PES

Цифровой этикет и кибербезопасность / Фото: Tele2

Оператор мобильной связи Tele2* разработал серию уроков о важности безопасного взаимодействия с digital*-средой для детей и подростков "Цифровое просвещение". Курс поможет школьникам повысить уровень цифровой грамотности и разобраться в особенностях общения в интернете.

Программа курса

Программа включает разделы:

"Кибербезопасность" (состоит из трех уроков, на которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей);

(состоит из трех уроков, на которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей); "Цифровой этикет" (состоит из четырех уроков, где рассматривают нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и соцсетях, а также в публичных местах).

Материал дополнен интерактивным тренажером для закрепления знаний. В теме помогает разобраться признанный эксперт по цифровым коммуникациям и автор книги "Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете" Ольга Лукинова.

Целевая аудитория

Курс предназначен для школьников 5-11 классов.

Особенность "Цифрового просвещения" в том, что часть материала школьникам расскажут сверстники: кроме экспертов, в производство курса были вовлечены ученики "Академии цифровых технологий".

"Мы стремились сделать максимально доступный для детей и подростков контент, поэтому активное участие в его подготовке принимали сами школьники. Они выступали экспертами и монтажерами, что позволило создать материалы, наполненные важной информацией, поданной в интересной и запоминающейся форме", ­– говорит директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Дмитрий Кромский.

Развивающий курс для платформы "Лицей" от "Ростелекома" стал продолжением проекта "Уроки цифрового просвещения".

Его организовали мобильный оператор связи Tele2 и петербургское образовательное пространство "Академия цифровых технологий".

В Санкт-Петербурге для школьников, их родителей и педагогов также проходили офлайн-мероприятия, посвященные кибербезопасности, цифровому этикету и распространенным мифам о мире гаджетов.

Бесплатный курс по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков доступен по ссылке после регистрации.

*Tele2 ("Теле2"); digital ("диджитал").

Tele2

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