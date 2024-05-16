Как обеспечить безопасность квартиры?

Советы для тех, кто не хочет, чтобы его обокрали

16 мая 2024, 18:35, ИА Амител erid: LjN8KTEH3

Дом. Замок. Безопасность / Фото: freepik

От преступных посягательств на имущество не защищен никто. Но обеспечить безопасность квартиры – несложно. Для этого необходимо соблюдать элементарные правила и своевременно позаботиться о профессиональной охране, которая в случае необходимости сможет остановить квартирных воров.

Как защитить квартиру?

Как показывает многолетняя практика, наиболее надежный способ защиты имущества от преступлений выбрали те, кто решил подключить квартиру к охране с системой круглосуточного централизованного мониторинга. Вне зависимости от того, в какой точке планеты находится владелец квартиры, она всегда будет под защитой.

Современные охранные системы беспроводные и незаметны в интерьере. Они защищают не только от проникновения, но и реагируют на возгорание или другие опасные ситуации. Тревожная кнопка позволяет подать сигнал, если владельцы находятся дома. Если в квартире никого нет, наблюдение ведется удаленно. В случае опасности специалисты мгновенно реагируют на вызов и выезжают на объект.

В зависимости от потребностей владельца подключается тот или иной пакет охранных опций, что позволяет подобрать оптимальный размер ежемесячной оплаты услуги.

Дополнительные советы по безопасности

Простые, но важные правила:

установка хорошо укрепленной двери. Специалисты рекомендуют использовать два замка разной конструкции (накладной и врезной), вставлять дополнительные металлические штыри в коробку, а также иметь глазок с хорошим обзором;

внимательный осмотр помещения перед уходом. Форточки и окна должны быть заперты, как и входная дверь. На нижних этажах рекомендуется устанавливать решетки;

осторожное обращение с ключами. Некоторые до сих пор оставляют их под ковриком. Но правильнее, чтобы своя пара ключей была у каждого члена семьи;

если планируется отъезд на длительное время, не стоит сообщать об этом большому числу людей. Также можно оснастить квартиру специальным прибором, имитирующим разговор, лай собак, включающим и выключающим свет или прочее. Можно попросить родственников или друзей периодически проверять квартиру.

Если вы решили установить комплексную систему безопасности и мониторинга, рекомендуем посетить этот сайт. На нем вы найдете много полезной информации по выбору защиты для квартиры, дома, офиса и т.д.

ООО "Дельта"

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