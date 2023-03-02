Какие российские автомобили и на сколько подорожали с 1 марта?

Повышение касается как поставленных дилеру машин, так и неоплаченных автомобилей

02 марта 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: lada.ru

Цены на автомобили Lada выросли в России с 1 марта 2023 года. Повышение коснулось как поставленных дилеру машин, так и неоплаченных транспортных средств. На сколько подорожала продукция АвтоВАЗа, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Почему выросли цены на автомобили Lada?

О том, что планируется повышение стоимости автомобилей, глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял ещё в феврале. Тогда он отметил, что цены на машины последний раз они поднимали год назад. Держали их, сколько могли. Но за этот период все затраты на производство увеличились, и сейчас компания вынуждена, в свою очередь, поднять расценки на автомобили.

Соколов обещал, что повышение будет незначительным – порядка 2%.

Как изменится стоимость машин АвтоВАЗа?

Больше всего подорожала Lada Niva Legend – на 2,6%, до 821 900 рублей, сообщает РИА Новости. Цена на базовую версию Lada Niva Travel выросла на 1,6% – до 1 014 900 рублей.

Максимальные ценники на Lada Niva Travel и Lada Niva Legend "прибавили в весе" 1,3% и 2,4%. Теперь они стоят 1 236 900 рублей и 901 900 рублей соответственно.

Выросла стоимость и максимальной комплектации Lada Granta лифтбек (+2,4%, до 855 900 рублей) и седан (+2,5%, до 835 900 рублей), а также максимальных комплектаций версий Cross и Active drive – на 2,3% и 2,5%, до 891 900 рублей и 930 900 рублей соответственно.

При этом стоимость базовых комплектаций Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus не изменилась. Автомобили по-прежнему можно приобрести за 678 300 рублей, 1 121 900 рублей и 1 300 900 рублей соответственно.