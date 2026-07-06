В Барнауле продолжают устранять последствия ливня

Жители города даже устроили заплыв во время непогоды

06 июля 2026, 23:15, ИА Амител

Работы на дорогах Барнаула после ливня / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле устраняют последствия ливня на двух улицах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сильные дожди привели к разрушению асфальтобетонного покрытия на пересечении улиц Антона Петрова и Попова.

Для оценки ситуации на место оперативно выехали инспекторы Госавтоинспекции Барнаула и специалисты "Автодорстроя". Аварийный участок перекрыли дорожными ограждениями. Реставрацией полотна займется подрядная организация "Патай".

«В результате осадков образовался провал на обочине по улице Малахова, между улицами Гридасова и Павловским трактом. Участок огорожен, там тоже работает бригада МБУ "Автодорстрой"», — написали в пресс-службе.

Городская администрация держит ситуацию с ремонтом дороги под личным контролем.