В Барнауле продолжают устранять последствия ливня
Жители города даже устроили заплыв во время непогоды
06 июля 2026, 23:15, ИА Амител
В Барнауле устраняют последствия ливня на двух улицах, сообщает пресс-служба мэрии города.
Сильные дожди привели к разрушению асфальтобетонного покрытия на пересечении улиц Антона Петрова и Попова.
Для оценки ситуации на место оперативно выехали инспекторы Госавтоинспекции Барнаула и специалисты "Автодорстроя". Аварийный участок перекрыли дорожными ограждениями. Реставрацией полотна займется подрядная организация "Патай".
«В результате осадков образовался провал на обочине по улице Малахова, между улицами Гридасова и Павловским трактом. Участок огорожен, там тоже работает бригада МБУ "Автодорстрой"», — написали в пресс-службе.
Городская администрация держит ситуацию с ремонтом дороги под личным контролем.
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