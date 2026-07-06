Следовавший в Новосибирск самолет сел в Барнауле из-за ограничений в Толмачево

Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов

06 июля 2026, 23:52, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Самолет, выполнявший рейс из Еревана в Новосибирск, совершил посадку в аэропорту Барнаула. Информацию об этом amic.ru подтвердили в барнаульском аэропорту.

По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно изменило маршрут и приземлилось в краевой столице.

Посадка произошла на фоне ограничений, введенных в аэропорту Новосибирска. Как сообщили в телеграм-канале "Говорит Росавиация", Толмачево временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В Росавиации пояснили, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время все ограничения сняты.

Кроме того, в Новосибирской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее предупреждение распространила региональная система РСЧС. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон, с капитальными стенами.