Следовавший в Новосибирск самолет сел в Барнауле из-за ограничений в Толмачево
Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов
06 июля 2026, 23:52, ИА Амител
Самолет, выполнявший рейс из Еревана в Новосибирск, совершил посадку в аэропорту Барнаула. Информацию об этом amic.ru подтвердили в барнаульском аэропорту.
По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно изменило маршрут и приземлилось в краевой столице.
Посадка произошла на фоне ограничений, введенных в аэропорту Новосибирска. Как сообщили в телеграм-канале "Говорит Росавиация", Толмачево временно не принимает и не отправляет воздушные суда.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
В Росавиации пояснили, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время все ограничения сняты.
Кроме того, в Новосибирской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее предупреждение распространила региональная система РСЧС. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон, с капитальными стенами.
00:21:27 07-07-2026
есть такое дело
после 23.00 были слышны звуки самолёта...
посмотрел по ФлайтРадар - оказалось что следует в Новосиб.
И он делал несколько кругов на высоте более 10 000 метров в районе Панкрушихи.
07:46:07 07-07-2026
Всего один самолёт? А остальные куда?? Опасность же БПЛА) Вроде не 1 апреля было.