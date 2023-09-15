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Когда у школьников на Алтае начнутся каникулы и сколько они будут отдыхать

Терпеть тем, кто уже устал, придется до конца октября

15 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Первая четверть учебного года в 2023 году закончится в конце октября. Тем, кто уже устал, придется терпеть до 28-го числа. То есть еще полтора месяца.

Осенние каникулы в 2023-м году продлятся с 28 октября до 5 ноября.
На зимние каникулы 2023/2024 года школьники уйдут с 30 декабря 2023 года и будут отдыхать по 8 января 2024 года.

Весенние каникулы продлятся с 25 марта по 1 апреля 2024 года, а на летний отдых выделены дни с 1 июня по 31 августа 2024 года.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Когда у российских школьников будут следующие каникулы?

Кажется, летние каникулы закончились. Сколько придется "терпеть" до следующих?
НОВОСТИОбщество

Алтайский край школы и детсады

Комментарии 2

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Гость

08:28:04 15-09-2023

Ээээ, осадите, они только только учиться начали, а вы уже опять про каникулы трепетесь….

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Гость

11:11:11 15-09-2023

Гость (08:28:04 15-09-2023) Ээээ, осадите, они только только учиться начали, а вы уже оп... Точно! не успели устать)))

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