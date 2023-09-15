Когда у школьников на Алтае начнутся каникулы и сколько они будут отдыхать
Терпеть тем, кто уже устал, придется до конца октября
15 сентября 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Первая четверть учебного года в 2023 году закончится в конце октября. Тем, кто уже устал, придется терпеть до 28-го числа. То есть еще полтора месяца.
Осенние каникулы в 2023-м году продлятся с 28 октября до 5 ноября.
На зимние каникулы 2023/2024 года школьники уйдут с 30 декабря 2023 года и будут отдыхать по 8 января 2024 года.
Весенние каникулы продлятся с 25 марта по 1 апреля 2024 года, а на летний отдых выделены дни с 1 июня по 31 августа 2024 года.
08:28:04 15-09-2023
Ээээ, осадите, они только только учиться начали, а вы уже опять про каникулы трепетесь….
11:11:11 15-09-2023
Гость (08:28:04 15-09-2023) Ээээ, осадите, они только только учиться начали, а вы уже оп... Точно! не успели устать)))