Когда у школьников на Алтае начнутся каникулы и сколько они будут отдыхать

Терпеть тем, кто уже устал, придется до конца октября

15 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Первая четверть учебного года в 2023 году закончится в конце октября. Тем, кто уже устал, придется терпеть до 28-го числа. То есть еще полтора месяца.

Осенние каникулы в 2023-м году продлятся с 28 октября до 5 ноября.

На зимние каникулы 2023/2024 года школьники уйдут с 30 декабря 2023 года и будут отдыхать по 8 января 2024 года.

Весенние каникулы продлятся с 25 марта по 1 апреля 2024 года, а на летний отдых выделены дни с 1 июня по 31 августа 2024 года.