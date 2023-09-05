Кажется, летние каникулы закончились. Сколько придется "терпеть" до следующих?

05 сентября 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Три долгих летних месяца подошли к концу, и российские школьники снова вернулись за парты. Конечно, им наверняка каникулы не показались такими уж долгими. А многие из них (и их родители тоже) уже сейчас интересуются, сколько придется ждать следующих.

Рассказываем, когда у школьников следующие каникулы в учебном году 2023/2024.

1 Когда следующие каникулы у школьников? В октябре. Следующие каникулы после летних – осенние. Именно их придется ждать школьникам и их родителям.

2 Когда будут осенние каникулы в учебном году 2023/2024? В 2023 году осенние каникулы официально начнутся 30 октября и закончатся 5 ноября. Но поскольку 28 и 29 октября – это суббота и воскресенье, то многие школьники начнут отдыхать чуть раньше. В любом случае, следующих каникул придется ждать два месяца.

3 Когда осенние каникулы у школьников, которые учатся по триместрам? Дети, у которых обучение разделено на триместры, а не на четверти, будут отдыхать дважды. У них каникулы будут с 9 по 15 октября и с 20 по 26 ноября.

4 Это точные даты, в которые дети не будут учиться? На самом деле, не совсем. Это общий график, но регионы и даже сами школы могут устанавливать индивидуальное расписание каникул. Впрочем, такие случаи довольно редки. Обычно российские школы придерживаются единого учебного графика. В любом случае, информацию можно уточнить в образовательном учреждении, где учится ваш ребенок.