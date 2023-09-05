Когда у российских школьников будут следующие каникулы?
Кажется, летние каникулы закончились. Сколько придется "терпеть" до следующих?
05 сентября 2023, 17:05, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Три долгих летних месяца подошли к концу, и российские школьники снова вернулись за парты. Конечно, им наверняка каникулы не показались такими уж долгими. А многие из них (и их родители тоже) уже сейчас интересуются, сколько придется ждать следующих.
Рассказываем, когда у школьников следующие каникулы в учебном году 2023/2024.
1
Когда следующие каникулы у школьников?
В октябре. Следующие каникулы после летних – осенние. Именно их придется ждать школьникам и их родителям.
2
Когда будут осенние каникулы в учебном году 2023/2024?
В 2023 году осенние каникулы официально начнутся 30 октября и закончатся 5 ноября. Но поскольку 28 и 29 октября – это суббота и воскресенье, то многие школьники начнут отдыхать чуть раньше.
В любом случае, следующих каникул придется ждать два месяца.
3
Когда осенние каникулы у школьников, которые учатся по триместрам?
Дети, у которых обучение разделено на триместры, а не на четверти, будут отдыхать дважды. У них каникулы будут с 9 по 15 октября и с 20 по 26 ноября.
4
Это точные даты, в которые дети не будут учиться?
На самом деле, не совсем. Это общий график, но регионы и даже сами школы могут устанавливать индивидуальное расписание каникул. Впрочем, такие случаи довольно редки. Обычно российские школы придерживаются единого учебного графика.
В любом случае, информацию можно уточнить в образовательном учреждении, где учится ваш ребенок.
5
Когда будут зимние и весенние каникулы в учебном году 2023/2024?
График зимних и весенних каникул тоже уже известен. С ним можно ознакомиться в нашем материале.
Комментарии 0