Комплексная стратегия. Для Барнаула до 2030 года подготовят мастер-план развития

Документ покажет, как может преобразиться город

24 января 2025, 09:00, ИА Амител

Мастер-план г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) / ООО "Новая земля" / Фото: "Дом.рф"

До 2030 года у Барнаула появится мастер-план – документ, показывающий комплексное развитие территории. Возможно, аналогичная стратегия появится и у некоторых других городов Алтайского края. Об этом было заявлено на конференции по развитию жилищного строительства в СФО, организованной "Дом.рф".

Сейчас под контролем госкорпорации мастер-планы разрабатывают для пяти городов Сибири: Усолье-Сибирское, Ангарск, Тулун (Иркутская область), Тара (Омская область), Горно-Алтайск (Республика Алтай). Для Новосибирска, Красноярска, Омска и Кемерова были разработаны и реализованы дизайн-проекты некоторых общественных пространств.

"Мастер-план – стратегический комплексный документ, который как раз объединяет в себе развитие всех направлений и работу со всеми заинтересованными лицами: бизнесом, жителями, органами исполнительной власти. После разработки мастер-плана городу или региону нужно научить людей работать с ним. Это относительно новый документ", – сообщила руководитель подразделения по аналитическому сопровождению проектов "Дом.рф" Ксения Базанчук.

Она также отметила, что в 2024 году президент Владимир Путин поручил включить в программу мастер-планов еще более чем 200 крупных и малых городов страны. Разрабатывать документы для новых территорий начнут уже в этом году.

"На память не могу сказать, сколько городов Алтайского края войдут в программу, но регион точно будет задействован. Для административного центра края определенно разработают мастер-план. В течение пяти лет будет проделан довольно большой объем работы именно с планированием и развитием городской среды", – отметила Ксения Базанчук.

Справка

Мастер-план – это инструмент стратегического планирования, который отвечает за комплексное развитие территории. Он содержит предпочтительный сценарий развития, позволяет системно подойти к созданию инфраструктуры и комфортной среды вместе с экономической составляющей, найти баланс между интересами жителей, бизнеса, власти, инвесторов – сторон, от активности которых зависит будущее территории.

Главное отличие мастер-плана от обычного генерального плана участка – это наличие определенных целевых показателей (не только банальное количество жилых квадратных метров, но и, например, количество людей, которые ежедневно будут пользоваться стрит-ретейлом), а также способы и очередность (стратегия) их достижения.