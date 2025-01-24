Комплексная стратегия. Для Барнаула до 2030 года подготовят мастер-план развития
Документ покажет, как может преобразиться город
24 января 2025, 09:00, ИА Амител
До 2030 года у Барнаула появится мастер-план – документ, показывающий комплексное развитие территории. Возможно, аналогичная стратегия появится и у некоторых других городов Алтайского края. Об этом было заявлено на конференции по развитию жилищного строительства в СФО, организованной "Дом.рф".
Сейчас под контролем госкорпорации мастер-планы разрабатывают для пяти городов Сибири: Усолье-Сибирское, Ангарск, Тулун (Иркутская область), Тара (Омская область), Горно-Алтайск (Республика Алтай). Для Новосибирска, Красноярска, Омска и Кемерова были разработаны и реализованы дизайн-проекты некоторых общественных пространств.
"Мастер-план – стратегический комплексный документ, который как раз объединяет в себе развитие всех направлений и работу со всеми заинтересованными лицами: бизнесом, жителями, органами исполнительной власти. После разработки мастер-плана городу или региону нужно научить людей работать с ним. Это относительно новый документ", – сообщила руководитель подразделения по аналитическому сопровождению проектов "Дом.рф" Ксения Базанчук.
Она также отметила, что в 2024 году президент Владимир Путин поручил включить в программу мастер-планов еще более чем 200 крупных и малых городов страны. Разрабатывать документы для новых территорий начнут уже в этом году.
"На память не могу сказать, сколько городов Алтайского края войдут в программу, но регион точно будет задействован. Для административного центра края определенно разработают мастер-план. В течение пяти лет будет проделан довольно большой объем работы именно с планированием и развитием городской среды", – отметила Ксения Базанчук.
Справка
Мастер-план – это инструмент стратегического планирования, который отвечает за комплексное развитие территории. Он содержит предпочтительный сценарий развития, позволяет системно подойти к созданию инфраструктуры и комфортной среды вместе с экономической составляющей, найти баланс между интересами жителей, бизнеса, власти, инвесторов – сторон, от активности которых зависит будущее территории.
Главное отличие мастер-плана от обычного генерального плана участка – это наличие определенных целевых показателей (не только банальное количество жилых квадратных метров, но и, например, количество людей, которые ежедневно будут пользоваться стрит-ретейлом), а также способы и очередность (стратегия) их достижения.
09:05:12 24-01-2025
Может для начала хотя бы половину выполнить, от плана 2020 ?
11:57:42 24-01-2025
Гость (09:05:12 24-01-2025) Может для начала хотя бы половину выполнить, от плана 2020 ?... вспомнил тоже про него! Смеюсь смеюсь. Главное чтобы исполнять другим пришлось, а не этим))))))
18:45:17 24-01-2025
Гость (09:05:12 24-01-2025) Может для начала хотя бы половину выполнить, от плана 2020 ?... Так ведь иных уж нет, а те уже далече.
09:08:02 24-01-2025
Что это за трубы крематория? Архитекторы совсем выродились в отечестве?
09:31:43 24-01-2025
Дюша (09:08:02 24-01-2025) Что это за трубы крематория? Архитекторы совсем выродились в... Ну ваш-то художественный "вкус" не подвергается сомнению даже российскими академиками академии художеств.
11:44:26 24-01-2025
Гость (09:31:43 24-01-2025) Ну ваш-то художественный "вкус" не подвергается сомнению даж... Ну так то да...Я хоть и не архитектор, но спроектированный мной шпиль украшает наш бизнес-центр...Мы с коллегами много красивого сделали для города, за что есть всякие грамоты благодарности...
12:09:32 24-01-2025
Дюша (11:44:26 24-01-2025) Ну так то да...Я хоть и не архитектор, но спроектированный м... а это который Шпиль,старый или новый породийный?
12:39:14 24-01-2025
Дана (12:09:32 24-01-2025) а это который Шпиль,старый или новый породийный?... Ни тот, ни другой.
10:52:31 24-01-2025
Дюша (09:08:02 24-01-2025) Что это за трубы крематория? Архитекторы совсем выродились в... Бродячий архитектор очень любил пластинку Pink Floyd "Animals" и по её мотивам создал свой шедевр. Присмотрись, и увидишь надувную свинью между этих труб.
09:26:36 24-01-2025
какой мастер-план может быть в Барнауле? Город, застройщики и архитекторы лепят здесь унылое ....о. Элементарно - адекватную набережную какой десяток лет сделать не могут.
09:51:06 24-01-2025
Гость (09:26:36 24-01-2025) какой мастер-план может быть в Барнауле? Город, застройщики ... причем, в России уже знают, что такое "барнаульская архитектура" , благодаря известным блогерам, гидам итд., высмеивающим то, что происходит в Брн.
а некоторые в голос плачут над уничтожением исторических зданий и называют наш город бутафорией для съемок видео, а не городом для людей, хранищим свою историю. смотришь и стыдишься, когда приезжают увлечённые люди из других регионов, рассказывают о нашем городе и показывают как его уничтожают.
10:17:22 24-01-2025
Элен без ребят (09:51:06 24-01-2025) причем, в России уже знают, что такое "барнаульская архитект... Если вы обратную связь воспринимаете как высмеивание, значит у вас что-то не так с восприятием. Они не высмеивают, а говорят почему то или иное решение плохое, устаревшее или неграмотное, не более того.
11:40:01 24-01-2025
Элен без ребят (09:51:06 24-01-2025) причем, в России уже знают, что такое "барнаульская архитект... В России уже есть термин среди дизайнеров - Барнаульский стиль...
09:38:10 24-01-2025
"...будут пользоваться стрит-ретейлом"
Переведите
09:58:59 24-01-2025
Гость (09:38:10 24-01-2025) "...будут пользоваться стрит-ретейлом"Переведите... речь о коммерческой недвижимости с отдельным входом, на первых этажах жилых домов. один из форматов торговых площадей.
09:53:33 24-01-2025
стрит- ритейл давно умер, все ушли в онлайн и ТЦ, если кто не заметил.
10:55:13 24-01-2025
Элен без ребят (09:53:33 24-01-2025) стрит- ритейл давно умер, все ушли в онлайн и ТЦ, если кто н... Ну, нет! Всякие пивнухи, булошные и КиБ в первых этажах- как раз и есть стрит-ретейл.
10:56:26 24-01-2025
Зачем преображать и пытаться оживить то, чего уже нет?
11:02:45 24-01-2025
особенно мнение жителей будут учитывать. не смешите наши подковы)))
11:48:22 24-01-2025
Гость (11:02:45 24-01-2025) особенно мнение жителей будут учитывать. не смешите наши под... Вам не только привили выученную беспомощность, так вы её ещё отстаиваете! Это какой-то запредельный уровень пресмыкания.
12:04:21 24-01-2025
Гость (11:48:22 24-01-2025) Вам не только привили выученную беспомощность, так вы её ещё... Если Ваше мнение власти не вертят на конце палки, то, скорее всего, вы и есть та самая власть, или же тесно срослись с нею со стороны строительной отрасли.
13:53:44 24-01-2025
Гость (12:04:21 24-01-2025) Если Ваше мнение власти не вертят на конце палки, то, скорее... Они могут делать всё что угодно, вопрос не в этом. Вопрос в том как вы к этому относитесь? Считаете это нормой и смирились с этим, или несмотря ни на что не принимаете этого? Осталось ли вас хоть капля гражданского самосознания или вы уже просто население/поголовье?
Рано или поздно, всегда становится так, как никогда не было и уже никогда не бывает так, как всегда было.
15:23:35 24-01-2025
Надеюсь в этом плане найдётся расширение мостика в начале улицы советской армиии.
15:37:47 24-01-2025
Антон (15:23:35 24-01-2025) Надеюсь в этом плане найдётся расширение мостика в начале ул... И полноценная развязка: Павловский тракт - Строителей - С.Армии.
15:38:07 24-01-2025
Две вещи обязательно должны быть в плане 2030: Большая кольцевая и метро
16:43:29 24-01-2025
Планы городов - это хорошо.
Планы власти интересны, а то что у них там в грядущем - 30 лет без плана живем.
19:13:14 24-01-2025
Если за свой счёт - пусть планируют сколько влезет.
22:01:56 24-01-2025
Старую историческую часть города решили изуродовать жилыми башнями, без привязки к окружающим зданиям."Тут будет красиво". Деньги решают все, что хочу, то и строю. Вот и весь план.
08:46:46 26-01-2025
Давно нет единства в стиле. А то что настроили-допустим на Ядринцева.... Ну это реальное убожество, как кубики из Лего разных цветов. Архитектура алгоритма- так это вообще вырви глаз. Как Литерный можно было в центре ляпнуть?
15:43:49 26-01-2025
Это который уже план за последние пять лет??? Вы еще в пандемию проводили исследование транспортных потоков и обещали реформировать городской транспорт, где это?! Деньги отмыли и все? А город становится все хуже с каждым годом