Кошке запретили гулять по квартире по решению суда в Сибири

Конфликт произошёл между двумя собственниками двухкомнатной квартиры

05 апреля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Омской области спор между жителями одной квартиры закончился для домашнего животного ограничением в передвижении, сообщает региональная ФССП.

Конфликт произошёл между двумя собственниками двухкомнатной квартиры в Омске. В суд обратился 72-летний мужчина, который пожаловался на 38-летнюю соседку.

В ходе судебного разбирательства жильцы смогли найти компромисс и заключили мировое соглашение, на основании которого за каждым закрепили комнату.

"Женщина обязалась демонтировать одну из полок, установленную в ванной комнате, и убрать из неё лишние вещи. Также демонтировать кухонный стол для возможности установки стола другим собственником и ограничить в передвижении по квартире своего домашнего питомца. Мужчина отказался от своих требований по освобождению кухни от холодильника и шкафов, принадлежащих омичке", – рассказали в ведомстве.

Однако кошка продолжила гулять там, где ей вздумается. Мужчина обратился к судебным приставам за помощью.

С женщиной провели разъяснительную работу и предупредили, что "неисполнение требований суда может обернуться для неё множеством штрафных санкций". В итоге омичка ограничила передвижение кошки по квартире.