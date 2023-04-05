Кошке запретили гулять по квартире по решению суда в Сибири
Конфликт произошёл между двумя собственниками двухкомнатной квартиры
05 апреля 2023, 12:30, ИА Амител
В Омской области спор между жителями одной квартиры закончился для домашнего животного ограничением в передвижении, сообщает региональная ФССП.
Конфликт произошёл между двумя собственниками двухкомнатной квартиры в Омске. В суд обратился 72-летний мужчина, который пожаловался на 38-летнюю соседку.
В ходе судебного разбирательства жильцы смогли найти компромисс и заключили мировое соглашение, на основании которого за каждым закрепили комнату.
"Женщина обязалась демонтировать одну из полок, установленную в ванной комнате, и убрать из неё лишние вещи. Также демонтировать кухонный стол для возможности установки стола другим собственником и ограничить в передвижении по квартире своего домашнего питомца. Мужчина отказался от своих требований по освобождению кухни от холодильника и шкафов, принадлежащих омичке", – рассказали в ведомстве.
Однако кошка продолжила гулять там, где ей вздумается. Мужчина обратился к судебным приставам за помощью.
С женщиной провели разъяснительную работу и предупредили, что "неисполнение требований суда может обернуться для неё множеством штрафных санкций". В итоге омичка ограничила передвижение кошки по квартире.
16:32:38 05-04-2023
бедная кошка