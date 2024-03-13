Криминалист рассказал, почему SHAMAN не выступит в мужской колонии
В женской колонии артист накануне спел
13 марта 2024, 07:55, ИА Амител
SHAMAN с длинными волосами / Фото: pxhere.com
Криминалист Михаил Игнатов рассказал о том, почему не стоит ждать выступления SHAMAN в мужской колонии. Его слова передает News.ru.
8 марта певец выступил в Можайской женской колонии общего режима ИК-5. Как считает Игнатов, появления Ярослава Дронова в мужской колонии ждать не стоит. На это есть несколько причин.
"Тексты песен специфические, а Ярослав Дронов выступает совершенно в другом амплуа. Думаю, SHAMAN не поедет в мужскую колонию, это не его аудитория", – сказал Игнатов.
Недавно Дронов сменил образ, нарастив себе длинные светлые волосы.
09:20:42 13-03-2024
Так одеваться - естественно не примут, а.....
09:44:18 13-03-2024
Потому что идти на концерт Шамана - зашквар!
10:13:38 13-03-2024
Непринятый ЧЕЛ!
10:32:24 13-03-2024
Гость (10:13:38 13-03-2024) Непринятый ЧЕЛ!... да, максимально неприятный и фальшивый насквозь. неужели этого никто не видит?
11:02:53 13-03-2024
Теперь на концерт шамана, те, которые не женщиы, в масках будут ходить.
11:25:21 13-03-2024
Скорее всего лишенцы выступили простив его визга.
11:53:18 13-03-2024
Интересно, как оценивается его новый имидж по классификации Хинштейна?