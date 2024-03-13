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Криминалист рассказал, почему SHAMAN не выступит в мужской колонии

В женской колонии артист накануне спел

13 марта 2024, 07:55, ИА Амител

SHAMAN с длинными волосами / Фото: pxhere.com
SHAMAN с длинными волосами / Фото: pxhere.com

Криминалист Михаил Игнатов рассказал о том, почему не стоит ждать выступления SHAMAN в мужской колонии. Его слова передает News.ru.

8 марта певец выступил в Можайской женской колонии общего режима ИК-5. Как считает Игнатов, появления Ярослава Дронова в мужской колонии ждать не стоит. На это есть несколько причин.

"Тексты песен специфические, а Ярослав Дронов выступает совершенно в другом амплуа. Думаю, SHAMAN не поедет в мужскую колонию, это не его аудитория", – сказал Игнатов.

Недавно Дронов сменил образ, нарастив себе длинные светлые волосы.

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Комментарии 7

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Гость

09:20:42 13-03-2024

Так одеваться - естественно не примут, а.....

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Гость

09:44:18 13-03-2024

Потому что идти на концерт Шамана - зашквар!

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Гость

10:13:38 13-03-2024

Непринятый ЧЕЛ!

  32 Нравится
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Элен без ребят

10:32:24 13-03-2024

Гость (10:13:38 13-03-2024) Непринятый ЧЕЛ!... да, максимально неприятный и фальшивый насквозь. неужели этого никто не видит?

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Гость

11:02:53 13-03-2024

Теперь на концерт шамана, те, которые не женщиы, в масках будут ходить.

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Иванна

11:25:21 13-03-2024

Скорее всего лишенцы выступили простив его визга.

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Гость

11:53:18 13-03-2024

Интересно, как оценивается его новый имидж по классификации Хинштейна?

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