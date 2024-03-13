Криминалист рассказал, почему SHAMAN не выступит в мужской колонии

В женской колонии артист накануне спел

13 марта 2024, 07:55, ИА Амител

SHAMAN с длинными волосами / Фото: pxhere.com

Криминалист Михаил Игнатов рассказал о том, почему не стоит ждать выступления SHAMAN в мужской колонии. Его слова передает News.ru.

8 марта певец выступил в Можайской женской колонии общего режима ИК-5. Как считает Игнатов, появления Ярослава Дронова в мужской колонии ждать не стоит. На это есть несколько причин.

"Тексты песен специфические, а Ярослав Дронов выступает совершенно в другом амплуа. Думаю, SHAMAN не поедет в мужскую колонию, это не его аудитория", – сказал Игнатов.

Недавно Дронов сменил образ, нарастив себе длинные светлые волосы.