SHAMAN предстал перед публикой в новом образе с длинными волосами

На правах "шамана" он продлил 8 марта на три дня

11 марта 2024, 16:40, ИА Амител

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, предстал перед публикой в новом образе. Он нарастил себе длинные волосы.

Дронов на концерте пошутил о том, что удлинил себе что-то, о чем поймут мужчины, а также, размахивая своей шикарной шевелюрой, он "на правах шамана" продлил восьмое марта на три дня.

Певец заявил, что новый образ он примерил на время.

Ранее сообщалось, что SHAMAN научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски.