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SHAMAN предстал перед публикой в новом образе с длинными волосами

На правах "шамана" он продлил 8 марта на три дня

11 марта 2024, 16:40, ИА Амител

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, предстал перед публикой в новом образе. Он нарастил себе длинные волосы.

Дронов на концерте пошутил о том, что удлинил себе что-то, о чем поймут мужчины, а также, размахивая своей шикарной шевелюрой, он "на правах шамана" продлил восьмое марта на три дня.

Певец заявил, что новый образ он примерил на время.

Ранее сообщалось, что SHAMAN научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски. 

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Комментарии 13

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Гость

16:45:22 11-03-2024

А длинные волосы у шаманов еще не запретили?

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Гость

17:09:19 11-03-2024

Очередной филька с блестками

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Гость

18:24:00 11-03-2024

Типа, как раньше Пугачева весну разрешала , а теперь Шаман решил ее заменить...

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Гость

20:48:19 11-03-2024

зашел не в ту дверь, не к тому парикмахеру

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Гость

08:34:06 12-03-2024

Никогда его не любила. Патриотические песни люди должны петь совсем в другом виде, а не с выбеленными волосами и обтягивающих кожаных штанах. Извините, но лично для меня Шаман никогда не выглядел мужественным представителем сильного пола. Нынешние изменения это доказывают.

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Гость

01:02:34 15-03-2024

Гость (08:34:06 12-03-2024) Никогда его не любила. Патриотические песни люди должны петь... Он молодой человек.И он не голый выступает,как многая петушиная братия.Думаю,переживет он вашу нелюбовь.Большая часть русского населения его очень любит!❤️

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Гость

20:26:57 16-03-2024

Гость (08:34:06 12-03-2024) Никогда его не любила. Патриотические песни люди должны петь... А кто нравится? Расфуфыренный, надменный,разукрашенный петух 🐓 Киркоров или слащавый " красавчик" Басков, может певцы, которые присутствовали на голой вечеринке в прозрачных портках,тремя своим обвисшим целлюлитом? Поэтому своё мнение о Шамане держите при себе!!!

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Светлана

10:30:15 12-03-2024

Пока он один на эстраде из молодых и поет замечательно,до мурашек и песни удачные,зря вы так.Патриотизм редко встретишь.А внешний вид-симпатичный парень,не в семейных трусах же ему выступать)))Он молодец!!!!

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Жанна

00:06:58 13-03-2024

Замечательный парень! Он знает, что делает. Недоброжелателям советую сходить на его концерт. Гарантирую, Вы будете приятно шокированы)

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Гость

21:46:53 14-03-2024

Не красиво

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Алекс.

00:03:27 15-03-2024

Не поёт а орёт как придурок. Уже богом себя возомнил как Пугачева. И не удивительно если у него вилаа уже где нибудь за границей. Лучше бы сходил в армию.

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Наталья

12:14:36 15-03-2024

Артист должен менять имидж. Тем более на пике популярности. Он талант бесспорно. Такие молодые люди не должны идти в армию. Больше пользы они принесут, выступая перед бойцами. Больше всего раздражает, когда начинают считать чужие деньги. Он их зарабатывает. Попробуйте два часа "проорать", постоянно двигаясь. Ну и главное, чтоб людям это было интересно смотреть.

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Алексей

01:06:27 17-03-2024

Да, зазвездился немного. Не к добру это.

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