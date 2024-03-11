SHAMAN предстал перед публикой в новом образе с длинными волосами
На правах "шамана" он продлил 8 марта на три дня
11 марта 2024, 16:40, ИА Амител
Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, предстал перед публикой в новом образе. Он нарастил себе длинные волосы.
Дронов на концерте пошутил о том, что удлинил себе что-то, о чем поймут мужчины, а также, размахивая своей шикарной шевелюрой, он "на правах шамана" продлил восьмое марта на три дня.
Певец заявил, что новый образ он примерил на время.
Ранее сообщалось, что SHAMAN научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски.
16:45:22 11-03-2024
А длинные волосы у шаманов еще не запретили?
17:09:19 11-03-2024
Очередной филька с блестками
18:24:00 11-03-2024
Типа, как раньше Пугачева весну разрешала , а теперь Шаман решил ее заменить...
20:48:19 11-03-2024
зашел не в ту дверь, не к тому парикмахеру
08:34:06 12-03-2024
Никогда его не любила. Патриотические песни люди должны петь совсем в другом виде, а не с выбеленными волосами и обтягивающих кожаных штанах. Извините, но лично для меня Шаман никогда не выглядел мужественным представителем сильного пола. Нынешние изменения это доказывают.
01:02:34 15-03-2024
Гость (08:34:06 12-03-2024) Никогда его не любила. Патриотические песни люди должны петь... Он молодой человек.И он не голый выступает,как многая петушиная братия.Думаю,переживет он вашу нелюбовь.Большая часть русского населения его очень любит!❤️
20:26:57 16-03-2024
Гость (08:34:06 12-03-2024) Никогда его не любила. Патриотические песни люди должны петь... А кто нравится? Расфуфыренный, надменный,разукрашенный петух 🐓 Киркоров или слащавый " красавчик" Басков, может певцы, которые присутствовали на голой вечеринке в прозрачных портках,тремя своим обвисшим целлюлитом? Поэтому своё мнение о Шамане держите при себе!!!
10:30:15 12-03-2024
Пока он один на эстраде из молодых и поет замечательно,до мурашек и песни удачные,зря вы так.Патриотизм редко встретишь.А внешний вид-симпатичный парень,не в семейных трусах же ему выступать)))Он молодец!!!!
00:06:58 13-03-2024
Замечательный парень! Он знает, что делает. Недоброжелателям советую сходить на его концерт. Гарантирую, Вы будете приятно шокированы)
21:46:53 14-03-2024
Не красиво
00:03:27 15-03-2024
Не поёт а орёт как придурок. Уже богом себя возомнил как Пугачева. И не удивительно если у него вилаа уже где нибудь за границей. Лучше бы сходил в армию.
12:14:36 15-03-2024
Артист должен менять имидж. Тем более на пике популярности. Он талант бесспорно. Такие молодые люди не должны идти в армию. Больше пользы они принесут, выступая перед бойцами. Больше всего раздражает, когда начинают считать чужие деньги. Он их зарабатывает. Попробуйте два часа "проорать", постоянно двигаясь. Ну и главное, чтоб людям это было интересно смотреть.
01:06:27 17-03-2024
Да, зазвездился немного. Не к добру это.