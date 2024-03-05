Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле
При этом на афише имя певицы не заявлено
05 марта 2024, 21:35, ИА Амител
Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com
Российская певица Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле, который состоится 7 марта. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, Орбакайте примет участие в программе под названием "Будьте счастливы всегда!". Она пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
При этом на афише имя исполнительницы не указано.
Ранее сообщалось, что Орбакайте упала на сцене во время выступления в Санкт-Петербурге. Видео падения певицы опубликовали в социальных сетях.
22:51:24 05-03-2024
Ну хватит уже кормить и содержать это семейство.
Пусть переходят на полное содержание США
23:09:12 05-03-2024
Позор
00:39:50 06-03-2024
Позорище.
00:43:06 06-03-2024
А она телезрителям нужна?может в Кремле ей и рады, а мы нет.
01:30:23 06-03-2024
Дурдом! :(
06:36:27 06-03-2024
Вышвырнуть гражданку США вон из страны!
07:59:20 06-03-2024
Гость (06:36:27 06-03-2024) Вышвырнуть гражданку США вон из страны!... вы про Навку?
09:33:19 06-03-2024
5-я, 6-я или 7-я колонна(не знаю точно) действует.
Как её можно слушать.Она же не поет, она мяукает!
10:19:51 06-03-2024
"РАДОСТЬ" то какая!
11:49:53 06-03-2024
Настоящие русские люди и патриоты живут за пределами Москвы и Петербурга! Везде отменили концерты Орбакайте, а эти предатели и деньги выделили на билеты и цветочки притащили. ПОЗОР!!! Белгород вас проклинает! Из-за таких ждунов скоро вся нечисть вернется. Эта с позволения сказать артистка просидела два года в США, а теперь лечит что она из России не уезжала! Почему раньше не поехала на Донбасс со своими концертами? Почему публично не высказалась за поддержку СВО? А когда Россия начала давить фашистов, запахло для предателей жаренным, все сразу полезли как тараканы на Донбасс!!! Начали про любовь к России и к народу заливать!
Москва и Петербург вы такие же ПРЕДАТЕЛИ наших ребят на СВО как и ваши "артисты"! ПОЗОР ВАМ!
13:02:24 06-03-2024
Хоть бы не упала со сцены.
14:17:14 06-03-2024
Гоните их в пиндосию, пусть там в кабаках выступают
14:34:24 06-03-2024
горожанка (14:17:14 06-03-2024) Гоните их в пиндосию, пусть там в кабаках выступают...
А ты уже докупила недостающий пенсионный стаж?
21:49:45 06-03-2024
все комментарии неадекватные какие-то