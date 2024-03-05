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Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле

При этом на афише имя певицы не заявлено

05 марта 2024, 21:35, ИА Амител

Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com
Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com

Российская певица Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле, который состоится 7 марта. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, Орбакайте примет участие в программе под названием "Будьте счастливы всегда!". Она пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

При этом на афише имя исполнительницы не указано.

Ранее сообщалось, что Орбакайте упала на сцене во время выступления в Санкт-Петербурге. Видео падения певицы опубликовали в социальных сетях.

музыка

Комментарии 14

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Я

22:51:24 05-03-2024

Ну хватит уже кормить и содержать это семейство.
Пусть переходят на полное содержание США

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Гость

23:09:12 05-03-2024

Позор

  12 Нравится
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Русский

00:39:50 06-03-2024

Позорище.

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Евгений

00:43:06 06-03-2024

А она телезрителям нужна?может в Кремле ей и рады, а мы нет.

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Алекс

01:30:23 06-03-2024

Дурдом! :(

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Гость

06:36:27 06-03-2024

Вышвырнуть гражданку США вон из страны!

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Гость

07:59:20 06-03-2024

Гость (06:36:27 06-03-2024) Вышвырнуть гражданку США вон из страны!... вы про Навку?

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Гость.

09:33:19 06-03-2024

5-я, 6-я или 7-я колонна(не знаю точно) действует.
Как её можно слушать.Она же не поет, она мяукает!

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Дон Торпедро

10:19:51 06-03-2024

"РАДОСТЬ" то какая!

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Русич

11:49:53 06-03-2024

Настоящие русские люди и патриоты живут за пределами Москвы и Петербурга! Везде отменили концерты Орбакайте, а эти предатели и деньги выделили на билеты и цветочки притащили. ПОЗОР!!! Белгород вас проклинает! Из-за таких ждунов скоро вся нечисть вернется. Эта с позволения сказать артистка просидела два года в США, а теперь лечит что она из России не уезжала! Почему раньше не поехала на Донбасс со своими концертами? Почему публично не высказалась за поддержку СВО? А когда Россия начала давить фашистов, запахло для предателей жаренным, все сразу полезли как тараканы на Донбасс!!! Начали про любовь к России и к народу заливать!
Москва и Петербург вы такие же ПРЕДАТЕЛИ наших ребят на СВО как и ваши "артисты"! ПОЗОР ВАМ!

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гость

13:02:24 06-03-2024

Хоть бы не упала со сцены.

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горожанка

14:17:14 06-03-2024

Гоните их в пиндосию, пусть там в кабаках выступают

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Гость

14:34:24 06-03-2024

горожанка (14:17:14 06-03-2024) Гоните их в пиндосию, пусть там в кабаках выступают...
А ты уже докупила недостающий пенсионный стаж?

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Иван

21:49:45 06-03-2024

все комментарии неадекватные какие-то

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