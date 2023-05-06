НОВОСТИПроисшествия

Крупный природный пожар произошёл под Барнаулом

Пламя локализовали

06 мая 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края
Фото: Минприроды Алтайского края

В Первомайском районе Алтайского края произошёл пожар на территории Бобровского лесничества.

Как сообщили в региональном Минприроды, возгорание зафиксировали 6 мая в 16:50.

"Силами КАУ "Алтайлес" (шесть  автомобилей, один трактор, восемь человек) пожар локализован", – говорится в сообщении.

Напомним, в Алтайском крае 5 мая потушили 102 пожара. Только 10 из них – в частном секторе.

Комментарии 3

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Элен без ребят

23:08:24 06-05-2023

кто- то поел шашлычков? надеюсь, подавились.

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Гость

08:11:30 07-05-2023

Элен без ребят (23:08:24 06-05-2023) кто- то поел шашлычков? надеюсь, подавились. ... Вот ты без ребят, поэтому на шашлыки никто не возит. А без ребят, потому что чушь несёшь из новости в новость

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Гость

23:12:40 06-05-2023

Герои

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