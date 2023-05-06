Крупный природный пожар произошёл под Барнаулом

Пламя локализовали

06 мая 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

В Первомайском районе Алтайского края произошёл пожар на территории Бобровского лесничества.

Как сообщили в региональном Минприроды, возгорание зафиксировали 6 мая в 16:50.

"Силами КАУ "Алтайлес" (шесть автомобилей, один трактор, восемь человек) пожар локализован", – говорится в сообщении.

Напомним, в Алтайском крае 5 мая потушили 102 пожара. Только 10 из них – в частном секторе.