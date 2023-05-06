Крупный природный пожар произошёл под Барнаулом
Пламя локализовали
06 мая 2023, 22:42, ИА Амител
Фото: Минприроды Алтайского края
В Первомайском районе Алтайского края произошёл пожар на территории Бобровского лесничества.
Как сообщили в региональном Минприроды, возгорание зафиксировали 6 мая в 16:50.
"Силами КАУ "Алтайлес" (шесть автомобилей, один трактор, восемь человек) пожар локализован", – говорится в сообщении.
Напомним, в Алтайском крае 5 мая потушили 102 пожара. Только 10 из них – в частном секторе.
23:08:24 06-05-2023
кто- то поел шашлычков? надеюсь, подавились.
08:11:30 07-05-2023
Элен без ребят (23:08:24 06-05-2023) кто- то поел шашлычков? надеюсь, подавились. ... Вот ты без ребят, поэтому на шашлыки никто не возит. А без ребят, потому что чушь несёшь из новости в новость
23:12:40 06-05-2023
Герои