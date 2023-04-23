Кучу обглоданных говяжьих голов нашли на улице жители Барнаула

Ими, по словах местных, кормят собак

23 апреля 2023, 10:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаулец в социальных сетях показал сцену из хоррора на улице Проездной возле Матросова. Пост он опубликовал в сообществе "Инцидент Барнаул".

На улице местный житель заметил кучу обглоданных говяжьих голов. По его словам, обеспеченная женщина таким образом подкармливает бродячих собак, которые начинают копиться на улице и нападать на людей.



Замечания от людей, как пишет автор сообщения, женщина не просто игнорирует, а сопровождает ссорами и нецензурными комментариями.