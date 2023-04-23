Кучу обглоданных говяжьих голов нашли на улице жители Барнаула
Ими, по словах местных, кормят собак
23 апреля 2023, 10:07, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Барнаулец в социальных сетях показал сцену из хоррора на улице Проездной возле Матросова. Пост он опубликовал в сообществе "Инцидент Барнаул".
На улице местный житель заметил кучу обглоданных говяжьих голов. По его словам, обеспеченная женщина таким образом подкармливает бродячих собак, которые начинают копиться на улице и нападать на людей.
Замечания от людей, как пишет автор сообщения, женщина не просто игнорирует, а сопровождает ссорами и нецензурными комментариями.
10:40:55 23-04-2023
Наказать эту сердобольную женщину, чтобы неповадно было.
14:49:25 23-04-2023
А потом удивляемся откуда на наших улицах столько стай бродячих собак и они нападают на наших детей! Надо вводить ответственность за кормление диких собак!
15:08:55 23-04-2023
На кол зоошизу!
15:37:52 23-04-2023
я животных люблю больше чем чужих людей, но я никогда не понимала этого ложного гуманизма. неужели эта женщина не понимает что творит? если не понимает, то ее нужно лечить. если окажется здоровой- запретить по суду кормление бродячих собак. для меня эти люди равны тем, кто животных выбрасывает. тех и других нужно наказывать.
15:38:41 23-04-2023
Господа журналисты, может хватит уже тролить читателей! Народ и так уже обозлён до озверения, а тут вы ещё подкидываете новостей из разряда " один мужик сказал".
18:08:28 23-04-2023
Жизнь и здоровье человека важны. Жизни блоховозов и зоошизы не стоят ничего
21:13:52 23-04-2023
Гость (18:08:28 23-04-2023) Жизнь и здоровье человека важны. Жизни блоховозов и зоошизы ... В начале новостной ленты сообщение о том, что озверевшая пьянь избила до полусмерти 11-тилетнию девочку. Случаем не ваш родственник?
07:04:34 24-04-2023
Гость (21:13:52 23-04-2023) В начале новостной ленты сообщение о том, что озверевшая пья... Вы очень точно подобрали слово - оЗВЕРевший. Вот только его накажут по всей строгости УК. А от реальных зверей у гражданина нет совсем никакой защиты. А для зоошизы овер 200 000 покусанных в год проблемой не является. Очень лицемерная эта зоошиза.
07:05:49 24-04-2023
Гость (21:13:52 23-04-2023) В начале новостной ленты сообщение о том, что озверевшая пья... И следуя Вашей риторике - а в стае, загрызшей ребёнка Ваших родственников не было?