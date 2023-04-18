Тело несовершеннолетнего с рвано-укушенными ранами обнаружили недалеко от гаражного кооператива на ул. Кольцевой в Оренбурге 16 апреля. Об этом сообщили в областном управлении СУ СК.

По данным следствия, ребёнок гулял с друзьями и, предположительно, подвергся нападению собак. Обстоятельства происшествия выясняют. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека") и пункту "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека").

РЕН ТВ пишет, что местные жители неоднократно жаловались на собак возле жилых домов, которые иногда вели себя агрессивно и кидались на людей.

По их словам, после жалоб животных только стерилизовали и возвращали назад. Более серьёзных мер не предпринимали.

По информации Telegram-канала SHOT, погибший мальчик сначала был воспитанником детского дома. Но в 2019 году его взяла под опеку семья – фрезеровщик на заводе и медсестра.