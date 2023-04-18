Что известно о растерзании ребёнка собаками в Оренбурге?
Собаки до смерти растерзали мальчика в Оренбурге. Но это не единственный подобный случай за последнее время: стая бродячих животных напала на ребёнка в Чита, он остался жив
18 апреля 2023, 14:00, Анастасия Бичакова
За последние несколько дней в российских городах сообщили о двух страшных инцидентах, связанных с бездомными животными. Бродячие собаки растерзали мальчика в Оренбурге и напали на ребёнка в Чите.
Что известно о жутких происшествиях и почему в Оренбурге "виновных" собак после отлова хотят вернуть на улицу, в прежнюю среду обитания - читайте на amic.ru.
Собаки растерзали мальчика в Оренбурге: что об этом известно?
Тело несовершеннолетнего с рвано-укушенными ранами обнаружили недалеко от гаражного кооператива на ул. Кольцевой в Оренбурге 16 апреля. Об этом сообщили в областном управлении СУ СК.
По данным следствия, ребёнок гулял с друзьями и, предположительно, подвергся нападению собак. Обстоятельства происшествия выясняют. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека") и пункту "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека").
РЕН ТВ пишет, что местные жители неоднократно жаловались на собак возле жилых домов, которые иногда вели себя агрессивно и кидались на людей.
По их словам, после жалоб животных только стерилизовали и возвращали назад. Более серьёзных мер не предпринимали.
По информации Telegram-канала SHOT, погибший мальчик сначала был воспитанником детского дома. Но в 2019 году его взяла под опеку семья – фрезеровщик на заводе и медсестра.
Что будет с собаками, растерзавшими ребёнка в Оренбурге?
Четырёх собак, растерзавших ребёнка, забрали. Но их отправят обратно на улицу, сообщают в пресс-службе администрации Оренбурга.
Ещё трёх собак из стаи, напавшей на ребёнка, не забирали: они сразу остались на улице после инцидента, потому что уже чипированные.
"В соответствии с нормами федерального закона после совершения необходимых манипуляций через три недели они будут возвращены на место своего обитания после стерилизации и установки бирки", – уточняют в городской администрации.
А что известно о нападении собак на мальчика в Чите?
Стая бродячих собак напала на мальчика пяти-шести лет в Чите. Одна из них была чипированная, а у остальных не было бирок, утверждают очевидцы.
Инцидент произошёл 15 апреля на 1-й Московской улице. Пострадавшего ребёнка укрыла от собак продавщица из находящегося рядом магазина. Она вызвала мальчику скорую, пишут "Вести" со ссылкой на управление СКР по Забайкальскому краю.
Что по закону нужно делать с бродячими собаками?
Согласно ст. 18 федерального закона "Об ответственном обращении с животными", бродячих собак могут отлавливать, транспортировать и передавать в приюты. Закон также подразумевает возврат потерявшихся животных владельцам, а также поиск для них новых владельцев.
Кроме того, возможен их возврат в прежние места обитания животных без владельцев – в случае, если они не проявляют немотивированную агрессию.
"В отношении большинства бездомных собак действует метод ОСВВ – то есть животное отлавливают, стерилизуют, вакцинируют (в основном от бешенства) и отпускают обратно на улицу", – подчёркивают на сайте vetandlife.ru.
При этом порядок обращения с бродячими животными устанавливают уполномоченные органы государственной власти регионов, подчёркивают в законе.
В большинстве случаев власти практикуют политику гуманизма в отношении бродячих животных, то есть отказ от умерщвления и отстрела.
"Умерщвляют при только очень больных животных, а в приютах оставляют в основном агрессивных особей, остальных же – на волю. Этот метод нещадно критикуют за ложный гуманизм", – указывает v1.ru.
Однако гуманные меры, считают некоторые политики и представители общественности, не всегда помогают бороться с популяцией бродячих собак и избегать их нападения на людей.
Правда ли, что бродячих собак предлагают отстреливать?
Да, правда. Представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов вообще предложил умерщвлять собак, которых после отлова не забрали из приюта.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин также считает, что не следует возвращать бродячих собак на улицу. По его мнению, нужны более радикальные меры.
"Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания – таковы требования федерального законодательства. Однако это не решает проблему по существу. Собака не становится лояльной и доброй, она так же хочет есть и борется за пропитание", – подчёркивает глава города.
Глава Оренбургской области Денис Паслер согласен с мнением Салмина. Он убеждён, что меры борьбы с бездомными животными, прописанные в действующем законодательстве, – недостаточные.
Он поддержал пересмотр действующего закона.
"Трагедия в Оренбурге ещё раз показала недостаточность инструментов, которыми располагает действующее законодательство. Животные, возвращённые на улицы городов, могут представлять опасность для людей", – отметил Паслер в Telegram-канале.
14:15:04 18-04-2023
Зачем на Оренбург и Чита? Интереснее что известно в Барнауле? Знакомую за ногу укусила собака из стаи на Кулагина. Не прокусила зимние штаны, но синяки оставила. 2 дня назад это было.
14:17:49 18-04-2023
Что известно о нападении - шел третий день и все еще что то не известно, каждая вторая новость, надоели, все понятно и так, делать все равно никто ничего не будет
14:34:49 18-04-2023
В городе уже бешенство. Вот пусть по эпид показателям и удаляют всех бродячих. Кормящим штрафы. Кстати пришлось пару-тройку лет видеть псину с биркой в агрессивной стае с течкующей сукой. Спрашивается, почему стерильную собаку это интересует? И время показало, что такой мнимый гуманизм не работает, стало в разы хуже.
14:44:46 18-04-2023
А что за гуманизм такой по отношению к бродячим собакам? Кому их жалко пусть себе заберут или приют организуют, раньше отстреливали и не было таких новостей постоянно.
14:51:17 18-04-2023
Зоозащитникам Не хотите смертей собаченек? Тогда содержите их! На детей вам обычно наплевать. Домашних никто не уничтожит. Забирайте домой! Не хотите? Ах, государство должно? За счет налогоплательщика? А почему оно собакам должно, а безутешным родителям погибших детей нет? Почему для вас погибшие дети - сами виноваты, бегаю где попало, а собаки - это их естественная территория которую они защищает? У нас города для людей или собак?
14:54:10 18-04-2023
Лучше бы про Костомарова написали, сегодня еще не был (или просмотрел)
15:06:46 18-04-2023
еще не был (или просмотрел) - не было еще. может позже