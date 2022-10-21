Группа «Кино» не выступит этой осенью Барнауле

Осенний тур рок-группы «Кино», в рамках которого музыканты должны были выступить в Барнауле 18 ноября, перенесли на весну.

«Осенний тур группы „Кино“ переносится на весну 2023 года. Все ранее приобретённые билеты во всех городах будут действительны. Февральские концерты состоятся в назначенные даты», — сообщается на сайте коллектива.

Что стало причиной переноса турне, не уточняется. Помимо Барнаула, этой осенью рокеры планировали выступить в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Магнитогорске и Челябинске.

Новые даты выступлений в этих городах пока не объявляли.

5 декабря в Барнауле выступит Metallica Show S&M Tribute. Это метал-группа, которая играет хиты Metallica с симфоническим оркестром. Фронтменом коллектива является автор «Хулиномики» Алексей Марков.