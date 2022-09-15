Российский писатель и музыкант Алексей Марков приедет в Барнаул 5 декабря. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Ребята, сенсация! Буду в Барнауле 5 декабря (правда, офигевший после тура и переездов)», — сообщил он.

Алексей Марков — автор таких популярных книг, как «Хулиномика» («Хулиганская экономика»), «Жлобология», «Хулифак», «Лягушка, слон и брокколи» и некоторых других. Ведёт канал на YouTube (243 тысячи подписчиков), где доступным языком рассказывает о финансах и близких к ним темам. В своих видео и книгах Алексей часто шутит о Барнауле. На втором канале он выпускает обзоры книг, музыкальные видео и проводит стримы по шахматам.

Также Марков играет в метал-группах Starsoup и Distant Sun. Кроме того, является фронтменом Metallica Show S&M Tribute с симфоническим оркестром.

С какой целью Алексей Марков приедет в Барнаул, он не уточнил, однако в графике концертов у S&M Tribute на 5 декабря запланировано выступление в столице Алтайского края. Правда, билеты купить пока нельзя.