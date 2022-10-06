На радио объяснили, почему песни Аллы Пугачевой пропали из эфира
Представители радиостанции заявили, что эти композиции уже не актуальны
6 октября 2022, 21:15, Илья Звягинцев
В «Русской Медиагруппе» объяснили, почему песни Аллы Пугачевой пропали из эфира. Об этом сообщает «Культуромания».
«Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире „Русского Радио“ нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории», — сказали в пресс-службе холдинга.
Комментировать отсутствие песен Пугачевой на других станциях в медиагруппе не стали.
Ранее редактор одной из радиостанций заявил о том, что решение было принято после критики знаменитостями спецоперации на Украине.
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