На радио объяснили, почему песни Аллы Пугачевой пропали из эфира

Представители радиостанции заявили, что эти композиции уже не актуальны

6 октября 2022, 21:15, Илья Звягинцев

В «Русской Медиагруппе» объяснили, почему песни Аллы Пугачевой пропали из эфира. Об этом сообщает «Культуромания».

«Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире „Русского Радио“ нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории», — сказали в пресс-службе холдинга.

Комментировать отсутствие песен Пугачевой на других станциях в медиагруппе не стали.

Ранее редактор одной из радиостанций заявил о том, что решение было принято после критики знаменитостями спецоперации на Украине.

Песни Пугачевой и Меладзе сняли с российских радиостанций

Песни Пугачевой и Меладзе сняли с российских радиостанций

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