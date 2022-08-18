«Все в жизни бывает»: Бузова процитировала Шукшина в соцсетях

Поющая телеведущая Ольга Бузова процитировала Василия Шукшина в своих соцсетях. К своей фотографии в черном платье она приложила отрывок из книги алтайского сценариста и режиссера «Любавины».

«Все в жизни бывает. Трудно бывает... Так трудно бывает, что глаза на лоб лезут. Но убиваться, показывать слабость свою — это последнее дело. Плюнь на все, держись, другого выхода все равно нету», — написала она.

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