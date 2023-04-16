В Барнауле продают квартиру с плиткой на столе и папоротником на потолке

16 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Колоритную "трёшку", из которой виден весь Барнаул, продают в 25-этажном небоскрёбе на ул. Пролетарской, 165, в Барнауле. Интерьер в ней напоминает лофт: серые стены, "обшарпанные" потолки и дощатый пол под старину. Окна – панорамные, но в квартире при этом всё равно слегка темно. Такое объявление опубликовали на "Циане".

"Трёшка" с лёгким беспорядком находится на 24-м этаже. Её площадь составляет 92,2 "жилых квадрата". Цена за квадратный метр – 214 тыс. рублей, а всего – 19,8 млн рублей.





















































Квартиру с большой библиотекой и маленьким папоротником продают за 19 млн в Барнауле / Фото: "Циан"

В квартире "живёт" гипсовая голова со строгим взглядом. Кроме того, здесь есть довольно большая библиотека и маленький папоротник.

На стенах висят крышки от кастрюль, а стол выложен мозаичной плиткой, какую обычно клеят в ванной или туалете.

Оборудованы два санузла, детская комната и спальня.

В районе, где предлагается жилплощадь, развита инфраструктура. В шаговой доступности – магазины, торговые центры (в том числе "Сити"), аптеки, вузы, школы, детские сады, больницы и остановки общественного транспорта.