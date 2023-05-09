Марафон памяти. Медиагруппа FM-Продакшн провела ежегодный благотворительный проект

Участие в нём приняли и ветераны, и дети, и предприниматели

09 мая 2023, 08:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjCEuxv

На встрече с Советом ветеранов / Фото: Медиагруппа FM-Продакшн

Медиагруппа FM*-Продакшн провела уже традиционный социальный проект "Марафон памяти". Организаторы провели встречи с представителями Советов ветеранов Ленинского и Центрального районов Барнаула, а также голосами детей поздравили всех с Днём Победы в эфирах радиостанций.

Поздравление ветеранов

"К сожалению, в этом году нам не удалось увидеться с ветеранами и другими участниками ВОВ. Как сказала Татьяна Ивановна, председатель Совета ветеранов Центрального района, самому младшему из них 97 лет. Они почти не выходят из дома", – отметила директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева.





На встрече с Советом ветеранов / Фото: Медиагруппа FM-Продакшн

Поэтому в этом году решили организовать в Советах ветеранов встречи и поздравить подопечных с наступающим праздником."Ваше внимание всегда очень важно для нас. Любое внимание, даже когда вы просто заходите поговорить с нами. А за организацию такого чаепития – вам огромное спасибо", – сказала председатель Совета ветеранов Ленинского района Тамара Зямина, вручая представителям Медиагруппы благодарственное письмо и книгу со стихами и рассказами о Великой Отечественной войне, изданную Советом.

А Медиагруппа FM-Продакшн выражает благодарность партнёрам, которые помогли в организации угощений для ветеранов. Особенно компанию "Квантсервер" из Бийска (производитель хлебобулочных изделий и снеков), а также ООО "АгроСевТорг".









На встрече с Советом ветеранов / Фото: Медиагруппа FM-Продакшн

Дети читают стихи о войне

Ещё один важный и тоже уже традиционный блок проекта – стихи о войне в исполнении детей. Они звучат на радио в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске.

Участница аудиопроекта "Марафон памяти" Софья Шмакова

Часть из них вы можете услышать здесь:

Руслан Давыдов, 9 лет;

Глеб Шашлаков, 6 лет;

Василиса Овсянникова, 8 лет;

Пётр Авраменко, 11 лет;

Николай Авраменко, 8 лет;

Михаил Шаповалов, 6 лет;

Степан Марисин, 9 лет;

Александр Марисин, 11 лет;

Демид Абразумов, 7 лет;

Елисей Черепанов, 8 лет;

Захар Буймов, 6 лет;

Александра Наумова, 9 лет.

За помощь в организации эфирного проекта "Марафон памяти 2023" благодарим партнёров "Альбион Моторс", "ВелоМир", ЛТБ, "ЖБИ Сибири", "Гуляй Вася", "Априори".

ИП Шаповалова А.Д.

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