Марафон памяти. Медиагруппа FM-Продакшн провела ежегодный благотворительный проект
Участие в нём приняли и ветераны, и дети, и предприниматели
09 мая 2023, 08:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjCEuxv
Медиагруппа FM*-Продакшн провела уже традиционный социальный проект "Марафон памяти". Организаторы провели встречи с представителями Советов ветеранов Ленинского и Центрального районов Барнаула, а также голосами детей поздравили всех с Днём Победы в эфирах радиостанций.
Поздравление ветеранов
"К сожалению, в этом году нам не удалось увидеться с ветеранами и другими участниками ВОВ. Как сказала Татьяна Ивановна, председатель Совета ветеранов Центрального района, самому младшему из них 97 лет. Они почти не выходят из дома", – отметила директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева.
Поэтому в этом году решили организовать в Советах ветеранов встречи и поздравить подопечных с наступающим праздником."Ваше внимание всегда очень важно для нас. Любое внимание, даже когда вы просто заходите поговорить с нами. А за организацию такого чаепития – вам огромное спасибо", – сказала председатель Совета ветеранов Ленинского района Тамара Зямина, вручая представителям Медиагруппы благодарственное письмо и книгу со стихами и рассказами о Великой Отечественной войне, изданную Советом.
А Медиагруппа FM-Продакшн выражает благодарность партнёрам, которые помогли в организации угощений для ветеранов. Особенно компанию "Квантсервер" из Бийска (производитель хлебобулочных изделий и снеков), а также ООО "АгроСевТорг".
Дети читают стихи о войне
Ещё один важный и тоже уже традиционный блок проекта – стихи о войне в исполнении детей. Они звучат на радио в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске.
Часть из них вы можете услышать здесь:
Руслан Давыдов, 9 лет;
Глеб Шашлаков, 6 лет;
Василиса Овсянникова, 8 лет;
Пётр Авраменко, 11 лет;
Николай Авраменко, 8 лет;
Михаил Шаповалов, 6 лет;
Степан Марисин, 9 лет;
Александр Марисин, 11 лет;
Демид Абразумов, 7 лет;
Елисей Черепанов, 8 лет;
Захар Буймов, 6 лет;
Александра Наумова, 9 лет.
За помощь в организации эфирного проекта "Марафон памяти 2023" благодарим партнёров "Альбион Моторс", "ВелоМир", ЛТБ, "ЖБИ Сибири", "Гуляй Вася", "Априори".
ИП Шаповалова А.Д.
Комментарии 0