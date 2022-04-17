75 человек в Алтайском крае пострадали от укусов клещей за неделю

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 75 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 3 апреля, начала сезона активности клещей, в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились 79 человек из 25 районов, в том числе 33 ребёнка до 14 лет. В 2021 году за этот период было зафиксировано почти втрое меньше — 28 человек.

В Барнауле выявили 20 пострадавших, в том числе три ребёнка.

Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано. В 14,3% случаев у снятых клещей был обнаружен вирус клещевого энцефалита, всем пострадавшим ввели иммуноглобулин, заболевших среди них нет.

В конце марта в краевом Минздраве рассказали, что в сезон активности клещей в регионе не ожидают проблем с поставками иммуноглобулина, поскольку вакцина производится в России.