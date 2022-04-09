Сезон активности клещей начался в Алтайском крае
По прогнозам специалистов Роспотребнадзора, пик активности этих членистоногих выпадет на май
В Алтайском крае начался сезон активности клещей. Первый случай присасывания членистоного зафиксировали у ребёнка в Бийске, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Согласно данным ведомства, пик активности клещей прогнозируется в мае. Однако опасность пострадать от них сохранится на протяжении всего тёплого времени года.
При вылазках на природу специалисты рекомендуют носить защитную одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и близких. При обнаружении присосавшегося клеща следует незамедлительно обращаться в поликлинику по месту жительства.
В конце марта в краевом Минздраве рассказали, что в сезон активности клещей в регионе не ожидают проблем с поставками иммуноглобулина, поскольку вакцина производится в России.