Сезон активности клещей начался в Алтайском крае

По прогнозам специалистов Роспотребнадзора, пик активности этих членистоногих выпадет на май

9 апреля 2022, 07:33, Никита Черников

В Алтайском крае начался сезон активности клещей. Первый случай присасывания членистоного зафиксировали у ребёнка в Бийске, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, пик активности клещей прогнозируется в мае. Однако опасность пострадать от них сохранится на протяжении всего тёплого времени года.

При вылазках на природу специалисты рекомендуют носить защитную одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и близких. При обнаружении присосавшегося клеща следует незамедлительно обращаться в поликлинику по месту жительства.

Где живут клещи и как они нападают на людей

Где живут клещи и как они нападают на людей

В конце марта в краевом Минздраве рассказали, что в сезон активности клещей в регионе не ожидают проблем с поставками иммуноглобулина, поскольку вакцина производится в России.

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