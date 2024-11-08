Медитация и творчество. Создай интерьерную энергокартину на бесплатном онлайн-курсе

В онлайн-школе художницы Елены Карловой проходит обучение по рисованию мандал

08 ноября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KMAUr

Елена Карлова / Фото из архива художницы

Если вы хотите научиться рисовать и мечтаете украсить дом авторской картиной, но не знаете с чего начать, то присоединяйтесь к онлайн-школе художницы-символиста Елены Карловой. На бесплатном онлайн-курсе в Telegram* вы сможете создать свою интерьерную энергокартину "Священные рыбы Тай". Эти нежные, но сильные существа, символизирующие любовь, благополучие и баланс станут прекрасным украшением и источником позитивной энергии.

Что будет на курсе?

Участники получат полный набор обучающих материалов и поддержку в телеграм-чате, где уже собрались более 1 500 единомышленников.

Итак, вот что ждет участников:

список всех необходимых материалов для создания картины;

пошаговое руководство по созданию объемной мандалы с текстурной пастой, чернением и использованием акриловых красок;

обучение технике работы с поталью, придающей картине изысканный блеск;

поддержку от команды онлайн-школы – вы сможете задать любые вопросы;

чат с единомышленниками.

Единственное условие для запуска бесплатного курса – 2 000 участников в чате. Если вы хотите научиться создавать картины, присоединяйтесь прямо сейчас. Зарегистрироваться можно до конца 2024 года здесь .

Каждый участник получит в подарок урок "Научись привлекать деньги" по созданию мандалы мелками.

Работы Елены Карловой / Фото из архива художницы

Кто такая Елена Карлова?

Елена Карлова – алтайская художница-символист и автор онлайн-школы, которая создает работы, вдохновляясь красотой и силой природы. Елена использует символы Алтая и шаманские знаки. Художница участвовала более чем в 50 выставках по всему миру. В онлайн-школе обучает создавать картины для интерьера, записывая видеоуроки. Бесплатный курс – лишь часть ее масштабного творческого проекта, который предлагает людям попробовать себя в роли креативных художников.

А еще Елена Карлова – основатель художественной галереи в Барнауле, где проходят разные интересные события.

Что даст курс?

Участие в курсе – это не просто обучение рисованию, а погружение в медитативный процесс, который расслабляет и переключает внимание. Даже если вы не считаете себя художником, курс – отличный способ раскрыть креативность и добавить в жизнь новые эмоции.

Как присоединиться?

Для участия перейдите по ссылке , зарегистрируйтесь и следуйте инструкциям. После этого телеграм-бот перенаправит вас в чат, где в закрепленных сообщениях вы найдете все необходимые материалы, списки и видеоуроки.

Сейчас в чате уже доступно видео по созданию картины "Древо Любви", а как только наберется 2 000 участников, откроют второй курс "Священные рыбы Тай".

Кроме бесплатных уроков в онлайн-школе есть восемь разных курсов для создания энергокартин. Подробнее с ними можно ознакомиться здесь .

* Telegram ("Телеграм")

ИП Карлова Елена Анатольевна

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