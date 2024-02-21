МегаФон поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками персональных данных

В распоряжении оператора большая вычислительная мощность и умные алгоритмы

21 февраля 2024, 14:15, ИА Амител erid: LjN8K8Uod

Ноутбук. Злоумышленник / Фото: freepik.com

МегаФон объединил усилия с Министерством цифрового развития в борьбе с фишинговыми сайтами. Компания разработала собственную систему обнаружения мошеннических ресурсов, которая передает данные в научный институт "Интеграл" для их блокировки. За январь 2024 уже выявили более шести тысяч подобных страниц.

Система мониторинга сайтов МегаФона дополняет антифишинговую платформу Минцифры, которая распознает ресурсы, имитирующие официальные сайты государственных органов, организаций, торговых площадок и социальных сетей.

Алгоритмы оператора ежедневно выявляют подозрительные веб-ресурсы, которые потом проверяют специалисты. Впоследствии представители власти решают дальнейшую судьбу такого сайта.

"МегаФон обладает глубокой экспертизой по борьбе с фишингом и своих абонентов мы всегда предупреждаем о рисках перехода на подозрительные сайты. В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, позволяющих оперативно выявлять ресурсы, которые могут использовать для кражи конфиденциальных сведений пользователей", ­– говорит директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов. В январе этого года система оператора обнаружила 6,7 тысячи сайтов мошенников. В основном это были ресурсы, замаскированные под интерфейс соцсетей и мессенджеров:

"ВКонтакте";

"Телеграм";

"Ватсап".

Чуть реже встречались лжесайты портала "Госуслуги" и банков.

В большинстве случаев преступники подделывают формы оплаты, чтобы узнать и заполучить данные денежных карт.

А также страницы платформ для инвестиций, которых вовсе не существует, сайты, на которых можно купить билет онлайн в театр, на представление, известное шоу и т.д.

Большинство были размещены в доменных зонах ru*, shop*, com* и top*.

За весь прошлый год оператор распознал более 200 тысяч вредоносных ресурсов. Это в 4,5 раза больше показателя 2020 года.

*ru ("ру"); shop ("шоп"); com ("ком"); top ("топ").

ПАО "МегаФон"

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