Многодетная сибирячка жила в доме с трупом новорожденного

В произошедшем разбираются следователи и прокуратура

14 марта 2024, 12:31, ИА Амител

Руки матери и младенца / Фото: unsplash.com

В селе Светлая Поляна Новосибирской области нашли труп новорожденного, который лежал в подполе частного дома, пишет "КП-Новосибирск".

В доме живет многодетная мать с тремя сыновьями. Еще летом 2020-го женщина была участницей другой скандальной истории: тогда она бросила новорожденную дочь на остановке. В дальнейшем женщина оправдывалась, что скрывала беременность из страха гнева сидящего в тюрьме мужа: ребенок был не от него. В дальнейшем сибирячка хотела вернуть девочку, но к тому времени она уже жила в приемной семье.

На этот раз скрыть беременность от односельчан женщина не смогла. "Она женщина крупная, но было понятно, что беременна. А на днях обратили внимание, что живот пропал – поняли, что родила", – рассказали местные жители.

Предварительно, на учете по беременности сельчанка не состояла, но родить могла еще около месяца назад. О смерти младенца в полицию сообщила племянница женщины. Как говорят односельчане, правоохранители обыскали дом и нашли малыша в ведре, куда его женщина и родила, а затем спустила в подпол. "Говорят, что ребенок родился мертвым", – полагают жители Светлой Поляны.

Следователи уже назначили судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. Также к делу подключилась прокуратура – она оценит работу органов системы профилактики и иных специалистов, работавших с семьей.

В феврале в Новосибирске 22-летняя девушка выбросила в мусорный бак новорожденного сына. Мальчика успели спасти и решили отдать на воспитание бабушке.