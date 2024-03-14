Многодетная сибирячка жила в доме с трупом новорожденного
В произошедшем разбираются следователи и прокуратура
14 марта 2024, 12:31, ИА Амител
В селе Светлая Поляна Новосибирской области нашли труп новорожденного, который лежал в подполе частного дома, пишет "КП-Новосибирск".
В доме живет многодетная мать с тремя сыновьями. Еще летом 2020-го женщина была участницей другой скандальной истории: тогда она бросила новорожденную дочь на остановке. В дальнейшем женщина оправдывалась, что скрывала беременность из страха гнева сидящего в тюрьме мужа: ребенок был не от него. В дальнейшем сибирячка хотела вернуть девочку, но к тому времени она уже жила в приемной семье.
На этот раз скрыть беременность от односельчан женщина не смогла. "Она женщина крупная, но было понятно, что беременна. А на днях обратили внимание, что живот пропал – поняли, что родила", – рассказали местные жители.
Предварительно, на учете по беременности сельчанка не состояла, но родить могла еще около месяца назад. О смерти младенца в полицию сообщила племянница женщины. Как говорят односельчане, правоохранители обыскали дом и нашли малыша в ведре, куда его женщина и родила, а затем спустила в подпол. "Говорят, что ребенок родился мертвым", – полагают жители Светлой Поляны.
Следователи уже назначили судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. Также к делу подключилась прокуратура – она оценит работу органов системы профилактики и иных специалистов, работавших с семьей.
В феврале в Новосибирске 22-летняя девушка выбросила в мусорный бак новорожденного сына. Мальчика успели спасти и решили отдать на воспитание бабушке.
12:35:54 14-03-2024
нужно ещё больше маткапитала!
12:41:02 14-03-2024
Элен без ребят (12:35:54 14-03-2024) нужно ещё больше маткапитала! ...
В данном случае какая связь?
12:56:30 14-03-2024
Гость (12:41:02 14-03-2024)
В данном случае какая связь?... прямая. именно такие самки плодятся без ограничений, а потом мы читаем новости о детских трупиках.
13:14:05 14-03-2024
Элен без ребят (12:56:30 14-03-2024) Гость (12:41:02 14-03-2024)
В данном случае какая с... Она даже не вставала на учет по беременности, поэтому денег она не получала.
13:49:57 14-03-2024
Элен без ребят (12:56:30 14-03-2024) Гость (12:41:02 14-03-2024)
В данном случае какая с... Вот никому Ваша логика НЕ ПОНЯТНА!
12:39:44 14-03-2024
Прекратите выдавать призовые за производство. Мат капитал нужно выдавать по результату проделанной работы, к совершеннолетию ребёнка
12:59:28 14-03-2024
"Говорят, что ребенок родился мертвым", – полагают жители
- Ну это легко выясняется, делал ли ребенок первый вдох.
13:25:15 14-03-2024
Чем больше узнаю людей тем больше нравятся собаки
13:44:10 14-03-2024
Гость (13:25:15 14-03-2024) Чем больше узнаю людей тем больше нравятся собаки... А почему не дописали "которые дерут детей"?
13:57:23 14-03-2024
Гость (13:25:15 14-03-2024) Чем больше узнаю людей тем больше нравятся собаки... Ты б уже сама в будку к псинам переехала. Раз так собаки нравятся.
13:27:23 14-03-2024
Говорят, полагают... К чему эти недомолвки, сплетни? Определят причину, тогда и напишите. Но, даже если родился мёртвым, вина матери налицо((((((. Спрятать в ведре в подпол. В голове оформилась мысль: куда катится этот мир?!
14:57:22 14-03-2024
А почему не дописали "которые дерут детей"?---- за которыми не смотрят родители.
15:44:01 14-03-2024
Ты б уже сама в будку к псинам переехала---- в будку и в тайгу к волкам нужно как раз вот таких отмороженных плодяшек отправлять. А псины о потомстве своем так заботятся, что некоторым человекоподобным поучиться бы у них не мешало.
16:13:47 14-03-2024
Она даже не вставала на учет по беременности,----- вот именно, тут и умысел прекрасно просматривается.