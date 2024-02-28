В Новосибирске выкинутого на помойку младенца отдадут бабушке
На опекунство в общей сложности претендовали 300 человек
28 февраля 2024, 13:00, ИА Амител
В Новосибирске младенца, которого 22-летняя молодая мать выкинула в мусорку, решили отдать его бабушке, рассказали "КП-Новосибирск" в мэрии.
Напомним, девушка родила на съемной квартире 15 февраля. Через сутки в 30-градусный она отнесла малыша на мусорку, но младенца вскоре спас прохожий, который услышал писк из контейнера. С переохлаждением ребенка доставили в реанимацию, а мать задержали и отправили в СИЗО.
Опека тем временем решала дальнейшую судьбу новорожденного. На опекунство претендовали 300 человек, в том числе бабушка – мать арестованной. Сотрудники ведомства проверили условия проживания и состояние здоровья женщины и решили отдать ребенка ей.
Работа по устройству мальчика в семью бабушки уже организована.
13:06:35 28-02-2024
Эта бабка уже одну убийцу воспитала
13:40:18 28-02-2024
Гость (13:06:35 28-02-2024) Эта бабка уже одну убийцу воспитала ... Родители за дела взрослых детей не в ответе. Предателю Кузьминову дала воспитание семья потомственных военных, а он вот как...
14:30:21 28-02-2024
Гость (13:40:18 28-02-2024) Родители за дела взрослых детей не в ответе. Предателю Кузьм... каких военных, если его папа сиделец?
19:28:31 28-02-2024
Гость (14:30:21 28-02-2024) каких военных, если его папа сиделец?... Ага, кому что нравится теперь - сиделец, стоялец. Прежде чем писать, подумайте.
19:41:22 28-02-2024
Гость (14:30:21 28-02-2024) каких военных, если его папа сиделец?... Скажу за сидельцев. От сумы да от тюрьмы..., как говорится, не зарекайся. Но вы наверное не слышали о вкладе в ход СВО тех самых сидельцев из отрядов ЧВК? Это не в логике вашей позиции.
21:31:22 28-02-2024
Гость (19:41:22 28-02-2024) Скажу за сидельцев. От сумы да от тюрьмы..., как говорится, ... Тетя, вы путаете понятия потомственный военный и сиделец/ стоялец.
14:48:34 28-02-2024
Гость (13:06:35 28-02-2024) Эта бабка уже одну убийцу воспитала ... Абсолютно точно сказано! Абсурд правит балом!
18:04:53 28-02-2024
Гость (13:06:35 28-02-2024) Эта бабка уже одну убийцу воспитала ... Ну вот на внучке и исправит свой грех. Стимул.
13:37:03 28-02-2024
а как она будет объяснять ребенку кто его мама и кем ему приходится тетя, которая иногда приходит в гости? почему-то я не верю, что она разорвет контакты со своей дочерью- убийцей.
14:10:18 28-02-2024
Элен без ребят (13:37:03 28-02-2024) а как она будет объяснять ребенку кто его мама и кем ему при... Мамой будет бабушка в полном смысле этого слова, это же понятно. А тетя - просто тетя. Объяснять в другой семье, что он приемный не проще, при этом человек всю жизнь будет жить с мыслью, что я своих не знаю, я им всем был не нужен. Мамочка, конечно, еще тот косяк оказалась, но все-таки родная семья лучше.
13:59:47 28-02-2024
Из трехсот!!! человек выбрать вот это... не укладывается в нормальной голове...