Москва передала Киеву более тысячи тел военных ВСУ

Сколько тел получила российская сторона, неизвестно

13 июня 2025, 20:15, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на профильный украинский координационный штаб.

Однако информации о том, сколько тел Москва получила от Киева, нет. Военкор Александр Коц ранее писал в своих соцсетях о том, что РФ не получила ни одного тела в рамках обмена 13 июня.

"Они нам не передали ни одного тела. Накануне в Киеве заявили, что уровень наших потерь перевалил за миллион, если что. И где этот миллион?" – прокомментировал ситуацию Коц.

Как отмечает KP.RU, предыдущий обмен телами произошел по формуле "1212 на 27". Россия передала более тысячи трупов, у Украины же такого количества не было.

Напомним, обмен телами военнослужащих произвели в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время второго раунда переговоров, который прошел в Стамбуле 2 июня.