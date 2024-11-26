На Алтае при столкновении двух машин пострадал мужчина и четырехлетний мальчик

Водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу

26 ноября 2024, 09:31, ИА Амител

ДТП в селе Майма / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Майма Республики Алтай при столкновении автомобилей пострадали два человека, в том числе четырехлетний мальчик. Об этом сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 23 ноября около 14:35. 20-летний местный житель за рулем "Лады-211340" выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Corona Exiv под управлением 25-летнего горожанина.

"В результате ДТП в республиканскую больницу были доставлены два пассажира автомобиля "Лада": 27-летний молодой человек и четырехлетний мальчик, где им была оказана медицинская помощь. Госпитализация пострадавшим не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Ребенок при этом ехал в машине в детском кресле, но ремнями безопасности пристегнут не был.

Сельчанину вынесли постановление за нарушение требований к перевозке детей и составили протокол за выезд на встречную полосу.