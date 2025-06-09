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На Алтае женщину "мирным путем" убедили позволить ее ребенку видеться с отцом

Согласно решению суда, мужчина имел право видеться с сыном в определенные дни

09 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Отец с сыном / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Отец с сыном / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае судебные приставы разрешили конфликтную ситуацию между разведенными супругами, сообщает региональная ФССП.

Согласно решению суда, отец имел право видеться с сыном в определенные дни. Однако установленный график встреч не соблюдался мирным путем.

"Судебный пристав провел разъяснительную беседу с членами семьи, объяснив их права и обязанности, а также предупредил об ответственности за неисполнение судебного решения. Бывшие супруги смогли установить хорошие, мирные отношения", – рассказали в ведомстве.

В итоге отец теперь может беспрепятственно видеться с сыном, а ребенок "не ограничен в праве общения с обоими родителями".

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

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Алтайский край Рубцовск дети ФССП

Комментарии 1

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Иванна

17:17:16 09-06-2025

Элементы то хоть достойные платит?

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