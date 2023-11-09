НОВОСТИЭкономика

Набиуллина рассказала, когда инфляция начнет снижаться и когда снизится

Она отметила, что пик инфляционного давления уже пройден

09 ноября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Инфляция в России начнет снижаться весной 2024 года, а к концу года снизится до целевого показателя в 4%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет РБК.

"По нашим прогнозам, пик инфляционного давления уже пройден в третьем квартале", – отметила Набиуллина на заседании нескольких комитетов Госдумы.

Она подчеркнула, что в годовом измерении инфляция перейдет к снижению только весной 2024 года.

По прогнозам ЦБ, к концу 2024 года инфляция приблизится к целевому показателю – 4%.

Ранее россияне оценили годовую инфляцию почти в 14%, высказав беспокойство из-за роста цен на товары.

Фото: pxhere.com

Россияне оценили годовую инфляцию почти в 14%

Растет беспокойство, связанное с ростом цен на товары
НОВОСТИЭкономика
инфляция

Комментарии 11

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Гость

17:19:40 09-11-2023

Интересно, а она сама то верит в то, что говорит?

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Гость

17:25:42 09-11-2023

НИКОГДА !!! Не надо нам рассказывать.

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...

17:51:47 09-11-2023

В нормальной стране эту мадам уже давно бы посадили

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Гость

18:22:54 09-11-2023

Эту морковку, как у того осла перед носом, слышим уже кторый год и не стыдно этой женщине врать?

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гость

18:30:51 09-11-2023

Пригрелась за столько то лет. Зачем считать , всё идёт к снижению у людей ,а она невкурсе.

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Гость

23:24:25 09-11-2023

Единственный человек в правительстве занимает свою должность по праву, амиковским комментаторам не понять, что она удержала нашу экономику.

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Гость

05:59:45 10-11-2023

Гость (23:24:25 09-11-2023) Единственный человек в правительстве занимает свою должность... Нам сирым, живущим в реальности, конечно не понять, эту мадам и тебя товарищ.

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Владимир В.

06:55:53 10-11-2023

Работник ЦБ? А ума не хватает взять за основу пример Примакова-Маслюкова_Геращенко, когда за 9 месяцев правления они "двинули" экономику, что она несколько лет успешно поднималась.Испытал на собственной шкуре, когда работал. Надо Более глубоко и шире использовать кейнсианскую модель,хотя она мне кажется ближе к социалистической модели.А не тот необузданный капитализм, что действует сейчас.Пока же цены и тарифы растут, зарплаты и пенсии не на высоком уровне.Вам бы, гость, пенсию в 23 тыс. руб. и с массой болячек к пенсионному возрасту.Хотелось бы воочию увидеть, как бы Вы практически справлялись с этой для Вас реальностью.И с ценой на тушку куры уже более 200 руб\кг. Но дело даже не в том, что многим тяжело жить.Понятно, тем более СВО, в которой надо победить.Но ведь можно на этот период "заморозить" рост цен и тарифов? И чем же хорош этот человек в правительстве, если не смог спрогнозировать шаги Запада а отношении наших денежных богатств, которые этот человек перевел на Запад?Или,как говорят либералы, -"это другое"?

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Гость

08:18:09 10-11-2023

Гость (23:24:25 09-11-2023) Единственный человек в правительстве занимает свою должность... Такие люди, как ты, самые счастливые. Потому что они даже не осознают свою глупость!

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Гость

14:23:35 10-11-2023

Набиуллина - это подготовленный агент Запада для того, чтобы проводить нужную Западу политику в России. ЦБ и МВФ управляют страной,капиталом. Мы потерял суверенитет в 1991 году, превратив бывшую империю в недоделанный сырьевой придаток, который фактически в месяц платит десятки миллиардов дол-ов тем же США, поднимая их уровень жизни. С тех пор нам усиленно ездят по ушам о завтрашних днях и светлом будущем. Читайте люди, думайте. В тырнете все есть.

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Гость

15:44:40 10-11-2023

Владимир В. (06:55:53 10-11-2023) Работник ЦБ? А ума не хватает взять за основу пример Примако... неистово плюсую

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