Набиуллина рассказала, когда инфляция начнет снижаться и когда снизится

Она отметила, что пик инфляционного давления уже пройден

09 ноября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Инфляция в России начнет снижаться весной 2024 года, а к концу года снизится до целевого показателя в 4%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет РБК.

"По нашим прогнозам, пик инфляционного давления уже пройден в третьем квартале", – отметила Набиуллина на заседании нескольких комитетов Госдумы.

Она подчеркнула, что в годовом измерении инфляция перейдет к снижению только весной 2024 года.

По прогнозам ЦБ, к концу 2024 года инфляция приблизится к целевому показателю – 4%.

Ранее россияне оценили годовую инфляцию почти в 14%, высказав беспокойство из-за роста цен на товары.