Мальчик палкой отбился от мужчины с ножом возле школы в Сибири

Ребёнку удалось вырваться и убежать

10 апреля 2023, 12:29, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Новосибирской области мужчина пытался убить 10-летнего мальчика. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, сообщает ведомство.

Инцидент произошёл днём 7 апреля на территории общеобразовательной школы в Октябрьском районе Новосибирска.

"Неустановленный мужчина совершил покушение на убийство 10-летнего мальчика, пытаясь нанести ему удар ножом. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что мальчик оказал активное сопротивление. Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство", – рассказали в ведомстве.

По словам родителей ребёнка, мужчина повалил мальчика на землю на футбольном поле, сел на него и замахнулся ножом, но в ответ получил палкой по лицу. Мальчику удалось вырваться и убежать.

Сейчас следователи и сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего.