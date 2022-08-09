Недооценённый проект. Барнаул не получит 250 млн рублей на развитие туристического центра

Барнаул не попал в число городов, которые победили во всероссийском конкурсе проектов на обустройство туристических центров. Алтайские архитекторы предложили сформировать в краевой столице единое туристическое пространство с навигацией, зонами отдыха и местами для проведения ярмарок. Однако необходимого количества баллов для победы барнаульский проект не набрал. Впрочем, ещё не всё потеряно: конкурс, как ожидается, будет ежегодным, поэтому алтайская столица вновь сможет принять в нём участие.

«Гигантская работа»

Проект развития туристического центра Барнаула готовили две архитектурные мастерские — «Классика» (руководитель Александр Деринг) и бюро MDVA (руководитель — Максим Максименко). Работа была проделана совместно с администрацией города, которая и выступала заказчиком проекта. По словам Александра Деринга, именно мэрия передавала необходимую информацию, которую архитекторы отражали в проекте.

Справка

Конкурс региональных проектов, направленных на обустройство туристических центров городов, стартовал 28 июня 2022 года в рамках реализации мер национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Участие в нём приняли 56 субъектов РФ. Всего поступило 85 заявок. К конкурсу допускались города-миллионники (с численностью населения до 2 млн человек), а также небольшие муниципальные образования (с населением от 5 тыс. человек). Победу одержал 31 город, среди которых Владивосток, Евпатория, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Муром, Нижний Новгород, Орел, Суздаль, Сызрань, Тула, Уфа и другие.

Авторы предложили преобразить огромную территорию центра Барнаула: от площади Победы до Нагорного парка. И это не прихоть архитекторов: по условиям конкурса, задействованная в проекте площадь не должна быть менее 100 га. В результате в Барнауле сформирован единый туристический маршрут, который проходит через пр. Социалистический (где есть гостиницы, рестораны и другие места притяжения), через Обской бульвар и Ленинский проспект (где расположены культурные объекты, городская инфраструктура) с выходом на исторический центр и Нагорный парк, рассказывает Максим Максименко.

«В центральной части Барнаула сформирована территория, охватывающая исторический центр: от пр. Ленина до пр. Красноармейского в районе ул. Мало-Тобольской, Ползунова, Пушкина, частично захвачены ул. Гоголя, Анатолия, Никитина, где находится деревянная застройка. Также в проект включены набережная, Нагорный парк и Ленинский проспект с переходом на Обской бульвар и на пр. Социалистический, прямиком до авто- и железнодорожного вокзалов. Получился единый маршрут».

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В проекте, помимо зодческих решений, запланирована установка малых архитектурных форм, навигации: предусмотрены информационные таблички, стенды, пилоны с информацией. Уделено внимание и людям с ограниченными возможностями: в проекте заложена тактильная плитка, таблички с шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми). Также авторы предложили расставить в туристическом центре лавочки, на набережной установить теневые навесы, а для проведения ярмарок были заложены павильоны.

«Ленинский проспект мы предложили наполнить информацией для туристов, чтобы им было интересно. Площадь Спартака по нашему проекту также преобразовывалась: очень интересные решения были предложены. Также разработали дизайн-код, определённую цветовую гамму для Барнаула. Мы сделали гигантскую работу», — отмечает Александр Деринг.

Шанс № 2

Максимальная сумма, которую мог получить Барнаул на развитие туристического центра, — 250 млн рублей. Однако алтайский проект не набрал необходимого количества баллов для победы. Почему идеи архитекторов конкурсное жюри не оценило высоко, авторы сказать не смогли.

«Как комиссия оценивала, принимала решения, сказать сложно. У них разработана система, и они рассматривают заявку по разным критериям, каждый из которых имеет балльную систему. Суть в том, что комиссия, оценивая заявку, суммирует эти баллы. Большинство критериев очень субъективные: некоторые позиции оценивают по усмотрению экспертов. Есть и объективные значения, например, процент застройки в историческом центре, которая относится к дореволюционному периоду. Но большинство параметров — субъективные. Как начисляли эти баллы, нам до конца не понятно. Поэтому сказать, где мы не доработали, не можем», — отмечает Максим Максименко.

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Трудности при разработке проекта заключались и в том, что на ходу менялись правила, регламенты, которым и должны были отвечать проекты, добавляет Александр Деринг:

«Сложные моменты были даже по комплектации сметы: нужно было на каждую позицию в документе включать трёх альтернативных поставщиков и представлять несколько разных вариантов дизайна среды благоустройства. Это была сложная задача, но мы всё сделали».

Впрочем, несмотря на проигрыш в конкурсе 2022 года, проект всё-таки имеет шансы на реализацию. Дело в том, что конкурс заявлен как ежегодный, и теоретически в 2023-м Барнаул вновь может принять участие. А к этому времени, говорят архитекторы, они смогут изучить решение комиссии, понять, где недобрали баллов, и доработать документацию.