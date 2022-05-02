Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной

Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку на покупку жилья с рыночной ипотекой. Об этом сообщает ТАСС.

«Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных», — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Новости

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Он добавил, что размер льготной ипотеки останется на прежнем уровне (12 и шесть млн рублей), однако теперь ее можно будет сочетать с рыночной.

Это, по мнению Хуснуллина, расширяет возможности покупателей.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ начал принимать заявки на ипотеку с поддержкой по госпрограмме.