ВТБ начал принимать заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%

Банк ВТБ начал прием заявок по ипотеке с господдержкой на новостройки по сниженным ставкам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ипотеку можно получить под 9%, при этом возможна скидка в 0,3%. Для этого нужно воспользоваться цифровыми сервисами банка.

Жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут получить до 12 млн рублей. В регионах сумма ниже в два раза.

Первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой — 15% от стоимости недвижимости.

Ранее с предложением о снижении ставки по льготной ипотеке выступил президент России Владимир Путин. Он также заявил, что продлить программу нужно до конца 2022 года.

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