Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 9%

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Как сообщает ТАСС, глава государства заявил, что действие программы нужно продлить до конца текущего года.

«Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку с 12 до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили, но ситуация в целом позитивная и позволяет сделать шаг на снижение», — заявил он.

Напомним, что изначально программа льготной ипотеки была введена для поддержки граждан и строительной отрасли во время пандемии. Однако после того как ЦБ поднял ключевую ставку до 20% на фоне событий на Украине, правительство увеличило ставку программы — с 6 до 12%.

Ранее стало известно, что средняя запрашиваемая сумма ипотеки упала до минимума — 6,2 млн рублей, что на 80% меньше исторического максимума и на 20,5% — показателя февраля текущего года.