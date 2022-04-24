Запрашиваемая сумма ипотеки в России достигла минимума

В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки упала до минимума в 6,2 млн рублей, что на 80% меньше исторического максимума и на 20,5% — показателя февраля текущего года. Об этом говорится в исследовании финансовой экосистемы «Юником24», сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, в январе текущего года средняя запрашиваемая сумма была на отметке 9,3 млн рублей, а в феврале — 7,8 млн рублей.

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При этом средняя выданная сумма по ипотеке составила около 4 млн рублей — это говорит о том, что клиенты в среднем хотят на 50% больше, чем им готов одобрить банк. При этом с марта средняя желаемая сумма стала наиболее близка к реальной на фоне того, что россияне стали более здраво оценивать ситуацию и не готовы сами рисковать в период неопределённости.

По информации экспертов, сейчас меньше россиян готовы брать ипотеку. В конце 2021 года, по опросам, каждый второй банковский клиент планировал взять ипотечный кредит, а каждый третий задумывался об этом. В то же время лишь 15% были категорически против подобного займа даже при низких ставках.