Новый опасный вирус-мутант обнаружили в Великобритании
По оценкам экспертов, он распространился уже на четверть населения страны
15 марта 2024, 07:00, ИА Амител
Новый опасный вирус-мутант обнаружили в Великобритании. Как сообщает Telegram-канал Mash, это новый штамм туберкулеза, который передается бессимптомно и распространился уже на четверть населения страны.
Из-за большой нагрузки на больницы англичане обратились за помощью к нидерландским вирусологам. Они провели исследование над 600 новыми пациентами и подтвердили данные: новый вирус стал опаснее и смертельнее в несколько раз.
По мнению профессора Фрэнка Кобеленса из Медцентра Амстердамского университета, врачам по всей Европе следует разработать новые способы диагностики болезни, чтобы оперативно выявлять ее и не допускать распространения.
07:26:34 15-03-2024
Ни чего страшного - европейцы всегда быстро найдут вакцину, которая принесет им колоссальную выгоду.
Примером этого: Муж Урсулы фон дер Ляйен - доктор Хайко фон дер Ляйен, является директором американской биотехнологической компании Оргенезис Инк , базирующейся в Германии, которая специализируется на клеточной и генной терапии и является лидером в разработке РНК-вакцин против COVID, которая разработала вакцину AutoVac. Кроме того, компания Orgenesis занималась закупкой вакцин на сумму 71 миллиард евро , при декларировании которых были выявлены финансовые упущения, что позволило европейской прокуратуре, начать расследование. Тем не менее, это не мешает компании Оргенезис, получать ежегодные пожертвования по 200 миллионов евро. Так что, на опасных болячках, как и на всем остальном, как только появляется возможность заработать, так сразу появляются компании, приближенные к влиятельным лицам.
09:52:34 15-03-2024
Вано (07:26:34 15-03-2024) Ни чего страшного - европейцы всегда быстро найдут вакцину, ... А про Голикову расскажите всем, какое она отношение к Спутник-V имеет?? Я смотрю Вы в теме, тогда должны знать
07:56:24 15-03-2024
Блин, нужно срочно остановить распространение вируса. Все вирусы боятся температуры.
Может бахнем по британцам? И от вируса планету защитим, и справедливость востановим!?
09:51:12 15-03-2024
Туберкулез вызывает не вирус, начнем с этого. Его вызывает микобактерия. А если точнее Mycobacterium tuberculosis. От вирусов этот микроорганизм очень далек. О чем эта статья - ау!!! Какие вирусологи и туберкулез, как они могли повстречаться! фейк чистой воды.
09:57:32 15-03-2024
бессимптомно и смертельнее в несколько раз ---- так бессимптомно или смертельно? Надо бы определиться