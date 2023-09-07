Общественники проверили, как питаются дети в барнаульской школе

Школьников кормят по разработанному меню с циклом в 12 дней

07 сентября 2023, 11:03, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

Представители общественного контроля вместе с родителями проверили, как питаются дети в барнаульской школе № 135. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в образовательном учреждении учится больше 1700 ребят, 819 из них – в начальной школе. В день проверки им приготовили кнели из курицы с соусом, картофельное пюре с тушеной капустой и компот.

Представитель Роспотребнадзора Людмила Куринина отметила, что проверку организации питания в школах проводят периодически. Члены комиссии контролируют качество еды, полноту порций и наличие меню.