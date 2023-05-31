Общественный контроль проверяет детские сады в Барнауле

Накануне общественники посетили ещё пять дошкольных учреждений

31 мая 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

Детские сады в Барнауле проверяют представители общественного контроля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Накануне общественники посетили ещё пять учреждений: № 207, 215, 235, 263, 272.

В мэрии отметили детский сад № 215, который начал работу в 1985 году. Сейчас здесь 162 воспитанника.

Безопасность детей обеспечивают системы видеонаблюдения и противопожарной сигнализации.

Также отмечается, что контроль за питанием детей в садике ведётся на трёх уровнях.