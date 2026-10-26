При бронировании от двух суток можно бесплатно провести два часа в акватермальном комплексе с теплым бассейном

26 октября 2026, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFH4vGQy

Экокурорт "Лесная сказка" в Белокурихе / Фото: АО "Санаторий "Рассия"

Осень — хороший повод сбежать от городской суеты и сменить обстановку. В Белокурихе для такого отдыха есть уединенный экокурорт "Лесная сказка", расположенный в живописном горном ущелье посреди тайги. Здесь, прямо на территории, шумит чистейшая река и раскинулись озера. Остановиться можно в деревянном домике, современном коттедже или гостиничном номере с потрясающими видами.

Отдых в Белокурихе: теплый бассейн, сауна и хаммам

Осенью хвойный лес в Белокурихе окрашивается в золотые цвета, а воздух наполняется свежим ароматом сосен. В это время особенно приятно гулять по лесным тропам, а затем возвращаться в теплый деревянный домик или отправляться в бассейн.

Гордость курорта — новый акватермальный комплекс. Здесь можно поплавать в теплой воде и полюбоваться природой через панорамные окна. Также гостей ждут сауна и хаммам, а еще — уютная зона отдыха. При бронировании от двух суток курорт предоставляет два часа отдыха в акватермальном комплексе в подарок*.

Экокурорт "Лесная сказка" в Белокурихе / Фото: АО "Санаторий "Рассия"

"Лесная сказка": развлечения, спорт, баня

На территории можно париться в русских банях или проводить время с близкими в мангальных зонах. Для детей есть игровой городок, для активного отдыха — уличные тренажеры, волейбольная площадка и прокат инвентаря.

Для любителей бильярда работает отдельный зал с профессиональным столом для русской пирамиды. Здесь можно сыграть партию с друзьями или устроить небольшой турнир. А на берегу одного из озер располагается ресторан "Лесная сказка".

*Узнать подробности акции и выбрать подходящий вариант размещения можно на сайте "Лесной сказки" или по телефону 8-800-250-84-39.

Экокурорт "Лесная сказка"

Адрес: Белокуриха, "Лесная сказка", Таежная дорога, 9-й километр, 1

Тел.: 8-800-250-8449

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